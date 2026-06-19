Fundadores de Morena Yucatán levantan la voz rumbo a las elecciones 2027

A poco más de un año de que Morena inicie formalmente la ruta hacia las elecciones del 2027, un grupo de militantes y fundadores del partido en Yucatán lanzó un llamado a la dirigencia nacional y estatal para garantizar un proceso interno transparente y sin imposiciones en la definición de candidaturas.

Integrantes del denominado Movimiento por Yucatán fijaron postura ante la próxima emisión de la convocatoria por parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, que marcará el arranque del proceso interno rumbo a los próximos comicios.

El posicionamiento fue presentado por Alberto Nolasco Sosa, acompañado por Eusebio Moo y Miguel Candila Noh, quienes han manifestado su interés en competir por las candidaturas a diputaciones locales de los distritos VIII, V y VII, respectivamente.

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Durante una rueda de prensa, los militantes demandaron condiciones de igualdad para todos los aspirantes y rechazaron prácticas que, afirmaron, han generado inconformidad entre las bases del partido.

Los integrantes del movimiento señalaron que la selección de perfiles rumbo al 2027 debe responder a procesos internos democráticos y no a decisiones previamente definidas desde las dirigencias o grupos de poder al interior del partido.

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Como parte de las acciones que aseguran buscan fortalecer la vida democrática de Morena, anunciaron la instalación de mesas de consulta ciudadana para recabar opiniones sobre las características que deben tener quienes aspiren a representar al partido en las próximas elecciones.

Según explicaron, el ejercicio permitirá conocer si los ciudadanos prefieren perfiles provenientes de otros partidos políticos o militantes que se hayan formado dentro de Morena y mantengan vínculos con las causas sociales y el trabajo territorial. También exigieron un proceso transparente.