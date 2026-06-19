Más de 450 mil carecen de servicios de drenaje sanitario y saneamiento en Quintana Roo

En Quintana Roo, con una población de 2 millones 50 mil 600 habitantes, más de 450 mil carecen de servicios de drenaje sanitario y saneamiento, de acuerdo con la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).

De ellos, al menos 7 mil 100 personas habitan en el polígono sur de Cancún, en vialidades como las avenidas Huayacán y Colegios. Los residentes aseguran que el Ayuntamiento les cobra tarifas elevadas de impuesto predial y otros gravámenes, a pesar de que carecen de infraestructura urbana básica.

Socorro González, integrante del Comité de Vecinos de la Supermanzana 310, junto con la ciudadana Anahí Avelar, afirmaron que tienen años residiendo en la zona; sin embargo, apenas hace un año comenzó la introducción de servicios. “No sabemos cuánto tiempo más llevarán en concluir con las obras. Nosotros estamos listos para conectarnos a la red de drenaje”, explicaron.

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De acuerdo con la CAPA, el 94.8 por ciento de la población en el municipio Benito Juárez, que supera el millón de habitantes, cuenta con red de drenaje sanitario y saneamiento.

A pesar de estas cifras, los habitantes de la Supermanzana 310, donde se ubican las avenidas Nazareth, Olivos y Colegios, afirmaron estar fastidiados por la lentitud en los trabajos de introducción de las redes de agua potable y desalojo de aguas residuales.

Comerciantes, deportistas, trabajadores, amas de casa, maestros y estudiantes deben tomar previsiones diarias para transitar debido a las constantes desviaciones y restricciones de acceso vehicular por las obras en marcha.

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado señala que el 94% cuenta con saneamiento / Rodolfo Flores

Trabajadores de empresas subcontratadas por la concesionaria Aguakan detallaron que aún faltan varios meses para concluir las labores. Argumentaron que existe cooperación de la ciudadanía, aunque reconocieron las afectaciones viales generadas por la presencia de maquinaria pesada, como aplanadoras, retroexcavadoras y camiones de volteo.

En medio del polvo, el ruido y un flujo vehicular irregular sobre la avenida Nazareth, González expuso que desde marzo de 2025 iniciaron los trabajos y no tienen certeza de la fecha de entrega.

La lentitud de las obras en las calles Olivo y Colegios empiezan a generar molestia. / Rodolfo Flores

La autoridad municipal asegura que avanza en el proyecto denominado “Red de Distribución y Colector Colegios”, el cual contempla una inversión superior a los 21 millones de pesos. El plan de gestión se desarrollará del 4 de mayo de 2026 al 30 de abril de 2027, abarcando el tramo comprendido entre la avenida Huayacán y el Bulevar Luis Donaldo Colosio.

Asimismo, se pusieron en marcha obras de pavimentación en la avenida Nazareth, una vialidad donde la introducción de los servicios básicos todavía no concluye.

Según lo anunciado por el Ayuntamiento, la obra incluye 14 mil 590 metros cuadrados de carpeta asfáltica de siete centímetros de espesor, la perforación de ocho pozos de absorción de 14 pulgadas de diámetro, registros captadores, guarniciones y señalética. Las autoridades informaron que los pozos alcanzarán una profundidad de 35 metros para garantizar el manejo de las aguas pluviales y reducir riesgos de inundaciones.