Pescadores del Oriente de Yucatán guardan sus embarcaciones por vientos de una Surada

Las fuertes rachas de viento ocasionadas por una surada que afecta a la región obligaron a las capitanías de puerto a emitir alertas preventivas para las actividades pesqueras, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los hombres del mar y evitar accidentes.

Debido a las condiciones meteorológicas adversas, más de 3 mil embarcaciones permanecen resguardadas en los distintos puertos de abrigo del litoral Oriente del estado. Desde las primeras horas de ayer se registraron intensos vientos con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en diversos puntos de la costa yucateca.

Las autoridades marítimas informaron que la medida preventiva busca proteger tanto a los pescadores como a sus embarcaciones, por lo que exhortaron a la comunidad pesquera a mantenerse atenta a los avisos oficiales antes de retomar sus actividades.

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De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, el flujo de aire proveniente del Sur continuará afectando la región hasta hoy. Asimismo, para mañana y el domingo se prevén lluvias de diversa intensidad, mientras que se espera una mejoría gradual de las condiciones climáticas a partir de la próxima semana.

Con el inicio oficial de la temporada de ciclones tropicales, las autoridades marítimas ya han ordenado al menos un cierre preventivo a la navegación, reforzando las medidas de seguridad para proteger a quienes dependen de la pesca como principal fuente de ingresos.

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Los reportes meteorológicos también indican que un sistema anticiclónico favorecerá la presencia de lluvias ligeras y moderadas en diversas zonas del estado. Además, se esperan temperaturas elevadas con sensaciones térmicas que podrían alcanzar hasta los 45 grados centígrados en el interior de Yucatán.

La paralización temporal de las actividades pesqueras también genera un impacto económico para numerosas familias de las comunidades costeras. Sin embargo, los propios trabajadores del mar reconocen que la prioridad es preservar la seguridad y evitar incidentes mientras prevalezcan las condiciones adversas en la región.

Las autoridades reiteraron el llamado a los pescadores y prestadores de servicios marítimos a mantenerse informados a través de los canales oficiales y respetar las disposiciones de las capitanías de puerto para prevenir accidentes y proteger vidas humanas.