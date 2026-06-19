Alertan en Acanceh por ola de extorsiones: exigen hasta 50 mil pesos a comerciantes

Una serie de llamadas con fines de extorsión ha encendido las alertas entre comerciantes de Acanceh, luego de que personas desconocidas les exigieran pagos de entre 30 mil y 50 mil pesos a cambio de una supuesta protección en la localidad.

Ante esta situación, el ayuntamiento emitió un comunicado para advertir sobre estos intentos de fraude y exhortar a la ciudadanía a no caer en engaños cuyo único propósito es obtener recursos económicos de manera ilícita.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades municipales, gracias a los reportes realizados y a las investigaciones desarrolladas por la Policía Estatal de Investigaciones (PEI), se logró identificar parte del modus operandi utilizado por los responsables.

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Las indagatorias permitieron establecer que quienes realizan las llamadas se presentan bajo el nombre falso de Operativo Limpieza, buscando generar temor entre sus posibles víctimas. Asimismo, aunque los números utilizados muestran una lada correspondiente a la región de Tizimín, los trabajos de inteligencia determinaron que el origen real de las comunicaciones se encuentra en el Reclusorio de Santa Marta Acatitla, ubicado en la Ciudad de México.

Las autoridades enfatizaron que las personas involucradas en estas actividades no están en Yucatán ni representan una amenaza física directa. Su estrategia consiste en infundir miedo mediante amenazas y lograr que entreguen dinero.

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Como medida preventiva, recomendaron mantener la calma, evitar proporcionar información personal o familiar, finalizar la llamada de inmediato cuando se detecte una posible extorsión, ignorar amenazas y exigencias económicas, además de bloquear el número telefónico.

Los reportes indican que estas llamadas han llegado a comerciantes y emprendedores. Algunos señalaron que les han exigido entre los 30 mil y 50 mil pesos.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier intento de extorsión y a mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales.