The Guardian destaca a Claudia Sheinbaum como la líder de izquierda más popular del mundo: así explica su ascenso al poder

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue objeto de un amplio análisis publicado por el diario británico The Guardian, que la describió como la líder de izquierda con mayor popularidad a nivel mundial y destacó el respaldo ciudadano que ha mantenido desde el inicio de su administración.

En un texto firmado por la periodista Rachel Nolan, el medio británico analiza la trayectoria de la mandataria mexicana, desde sus años como activista y científica hasta su llegada a la Presidencia de la República, al tiempo que examina los principales desafíos que enfrenta en uno de los países más complejos de América Latina.

La publicación subraya que Sheinbaum ha mantenido niveles de aprobación cercanos al 70 por ciento desde que asumió el cargo en 2024, una cifra que la coloca entre los líderes políticos con mayor respaldo ciudadano en el mundo.

The Guardian resalta la popularidad de Claudia Sheinbaum

El periódico británico señala que la mandataria mexicana ha logrado consolidar una amplia aceptación entre la población, impulsada en parte por las reformas relacionadas con el sistema de salud y por la continuidad de algunas políticas impulsadas durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Además, destaca que Sheinbaum hizo historia al convertirse en la primera mujer en gobernar México, un país que durante décadas estuvo marcado por estructuras políticas tradicionalmente dominadas por hombres.

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Según el análisis, la combinación entre su formación científica y su experiencia política ha contribuido a construir una imagen distinta dentro de la izquierda latinoamericana contemporánea.

Los desafíos que enfrenta la presidenta de México

Aunque reconoce su elevado nivel de popularidad, The Guardian también advierte sobre las dificultades que enfrenta el gobierno mexicano.

El medio menciona que la administración de Sheinbaum ha recibido cuestionamientos por temas como la crisis de desapariciones en el país, la influencia que mantienen los grupos del crimen organizado en distintas regiones y la creciente participación de las Fuerzas Armadas en asuntos de carácter civil.

La publicación plantea que existe una tensión entre la visión técnica y basada en evidencia que caracteriza a la presidenta y la compleja realidad política y de seguridad que enfrenta México.

¿Podrá mantener sus ideales de izquierda?

Uno de los planteamientos centrales del reportaje es si Claudia Sheinbaum podrá conservar los principios políticos que marcaron su trayectoria como activista y figura de izquierda mientras encabeza un país con problemas estructurales que han persistido durante décadas.

@guardian publica: “¿Cómo la presidenta se convirtió en la líder de izquierda más popular del mundo?” https://t.co/7YDxZjbfnJ pic.twitter.com/sKK0nEyKi0 — Arlin Medrano (@arlinmedrano_) June 19, 2026

El texto sostiene que la mandataria enfrenta el reto de equilibrar sus convicciones con las exigencias de gobernar una nación donde persisten fenómenos como la violencia, la desigualdad y la presencia de organizaciones criminales.

Para The Guardian, el caso de Sheinbaum representa uno de los experimentos políticos más relevantes de la actualidad en América Latina, debido a que combina un perfil científico, una agenda progresista y el desafío de administrar uno de los países más grandes e influyentes de la región.

El análisis concluye que el futuro político de la presidenta mexicana dependerá de su capacidad para transformar su alta popularidad en resultados concretos frente a los problemas que históricamente han afectado al país.

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