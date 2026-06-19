Motociclista grave tras impactarse contra barandales de la Cuatro Carriles en Ciudad del Carmen

La euforia por los festejos tras el triunfo de la Selección Nacional frente a Corea estuvo a punto de convertirse en tragedia para un joven motociclista que sufrió un aparatoso accidente cuando regresaba a su domicilio, terminando gravemente lesionado dentro del drenaje pluvial ubicado sobre la avenida Cuatro Carriles, a la altura del tramo cercano al Rastro Municipal.

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Los hechos ocurrieron cerca de la medianoche, cuando el motociclista, de entre 25 y 28 años de edad, circulaba a bordo de una motocicleta particular marca Italika, color negro, con placas del estado de Campeche. De acuerdo con testigos presenciales, el conductor perdió el control de la unidad por causas que hasta el momento no han sido determinadas.

Tras derrapar varios metros sobre el pavimento, la motocicleta se proyectó contra los barandales metálicos de contención del drenaje pluvial. El fuerte impacto provocó que el joven sufriera severas heridas cortantes y penetrantes en la cadera y una de sus piernas, quedando inmovilizado dentro del canal y sin posibilidad de ponerse de pie por sus propios medios.

Ciudadanos que se encontraban en la zona, junto con personal de Protección Civil, acudieron de inmediato para brindarle los primeros auxilios mientras arribaban los servicios de emergencia. Minutos después, paramédicos realizaron una valoración médica y determinaron que las lesiones presentaban un alto riesgo para su integridad física, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención especializada e intervención médica inmediata.

Elementos de la Policía Municipal y de Tránsito tomaron conocimiento de lo ocurrido y aseguraron la motocicleta involucrada, la cual fue trasladada al corralón como parte de las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas exactas del accidente. No se descarta que el conductor pudiera haber estado bajo los efectos del alcohol o que algún desperfecto mecánico en la motocicleta haya provocado la pérdida de control que derivó en el aparatoso percance. Las investigaciones continúan para esclarecer lo sucedido.

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JGH