Síguenos

Última hora

Yucatán

Fundadores de Morena Yucatán levantan la voz rumbo a las elecciones 2027

Campeche / Sucesos

Motociclista grave tras impactarse contra barandales de la Cuatro Carriles en Ciudad del Carmen

Un joven motociclista resultó gravemente herido al perder el control de su unidad y estrellarse contra barandales metálicos en la avenida Cuatro Carriles de Campeche.

Por Israel Lozano

19 de jun de 2026

2 min

Compartir

Redimensionar texto

Motociclista termina dentro de drenaje pluvial tras perder el control en la Cuatro Carriles
Motociclista termina dentro de drenaje pluvial tras perder el control en la Cuatro Carriles / Israel Lozano

La euforia por los festejos tras el triunfo de la Selección Nacional frente a Corea estuvo a punto de convertirse en tragedia para un joven motociclista que sufrió un aparatoso accidente cuando regresaba a su domicilio, terminando gravemente lesionado dentro del drenaje pluvial ubicado sobre la avenida Cuatro Carriles, a la altura del tramo cercano al Rastro Municipal.

El Carmen concentra 78% de contagios de dengue

Noticia Destacada

Campeche suma 14 casos de dengue en 2026

Los hechos ocurrieron cerca de la medianoche, cuando el motociclista, de entre 25 y 28 años de edad, circulaba a bordo de una motocicleta particular marca Italika, color negro, con placas del estado de Campeche. De acuerdo con testigos presenciales, el conductor perdió el control de la unidad por causas que hasta el momento no han sido determinadas.

Tras derrapar varios metros sobre el pavimento, la motocicleta se proyectó contra los barandales metálicos de contención del drenaje pluvial. El fuerte impacto provocó que el joven sufriera severas heridas cortantes y penetrantes en la cadera y una de sus piernas, quedando inmovilizado dentro del canal y sin posibilidad de ponerse de pie por sus propios medios.

Ciudadanos que se encontraban en la zona, junto con personal de Protección Civil, acudieron de inmediato para brindarle los primeros auxilios mientras arribaban los servicios de emergencia. Minutos después, paramédicos realizaron una valoración médica y determinaron que las lesiones presentaban un alto riesgo para su integridad física, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención especializada e intervención médica inmediata.

Elementos de la Policía Municipal y de Tránsito tomaron conocimiento de lo ocurrido y aseguraron la motocicleta involucrada, la cual fue trasladada al corralón como parte de las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas exactas del accidente. No se descarta que el conductor pudiera haber estado bajo los efectos del alcohol o que algún desperfecto mecánico en la motocicleta haya provocado la pérdida de control que derivó en el aparatoso percance. Las investigaciones continúan para esclarecer lo sucedido.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH

Te puede interesar