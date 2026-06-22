Todo es Personal en Yucatán

EN MOVIMIENTO CIUDADANO de Yucatán ya comienzan a observarse los primeros reacomodos relacionados con las candidaturas de 2027.

Han levantado la mano diversos di putados, regidores y algunos candidatos que en la elección del 2024 no obtuvieron resultados positivos.

Destacan rumbo a la alcaldía meridana el regidor Eddie Maldonado Uh; para el distrito 4 federal, Gabriela González Ojeda; y para el distrito 3 federal, Larissa Acosta Escalante. En las diputaciones locales aparecen nombres como Gerardo Ocampo Castro, Paola Ríos Covián Basto, Ximena Rivas Alfaro y Graciela Carrillo Carrillo.

También vuelven a mencionarse Javier Osante Solís y la propia Acosta Escalante, quie nes buscarían nuevamente competir en los distritos que representaron en la pasada elección. En política las campañas terminan en las urnas, pero las precandidaturas comienzan al día siguiente de contar los votos.

FINALMENTE SE CONCRETÓ el no ascenso de Deportiva Venados a la Liga de Expansión MX, pese a haber obtenido deportivamente ese derecho tras su desempeño en la Liga Premier. Como se había señalado previamente, la directiva del club mantuvo una con troversia con el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán en torno al uso del Estadio Carlos Iturralde Rivero, inmueble que resultaba fundamental para cumplir con los requisitos exigidos para competir en la categoría.

Tras confirmarse el desenlace, el propietario y presidente del club, David Lago, aseguró que durante las últimas semanas intentó comu nicarse en repetidas ocasiones con el director del IDEY, Armin Lizama.

Según su versión, realizó cerca de 30 llamadas telefónicas sin obtener respuesta, situación que, afirmó, imposibilitó cualquier oportunidad de diálogo antes de concretarse la decisión final. A veces los ascensos no se pierden en la cancha; se pierden entre teléfonos que nadie con testa y puertas que nunca se abren.

EN REPORTES QUE recientemente fueron hechos llegar a la Dirección General de Educación Superior de la Secretaría de Educación llamó la atención la información proporcionada por becarios que concluyeron el periodo escolar en el Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades de la UADY.

Los estudiantes de movilidad nacional e internacional describen instalaciones exteriores en condicio nes deplorables: falta de iluminación, maleza desbordada, baches en la carpeta asfáltica y exceso de insectos al interior y exterior de los salones.

En sus recorridos también detectaron insufi ciencia de unidades del sistema Va y Ven y evidente descuido en los paraderos. El reporte ha provocado discusiones con el rector Carlos Estrada Pinto, quien refi ere limitaciones presupuestales para atender el cada vez más complejo mantenimiento de la infraestructura universitaria.

El problema es que las universidades también se evalúan por su entorno y, cuando son los visitantes quienes señalan las deficiencias, la imagen institucional termina recibiendo un golpe severo.

Porque en tiempos del Mundial de Futbol no basta con salir a la cancha, también hay que conectar con la tribuna, por eso Todo es Personal.