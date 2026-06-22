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Campeche / Sucesos

Docentes denuncian saqueo en plantel educativo de Campeche

Desconocidos ingresaron a la primaria Séptimo Pérez Palacios en la colonia Emiliano Zapata, donde sustrajeron equipo didáctico y causaron daños en puertas y áreas del inmueble.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

22 de jun de 2026

1 min

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Escuela de la colonia Emiliano Zapata sufre daños y robo
Escuela de la colonia Emiliano Zapata sufre daños y robo

Personal docente y administrativo de la escuela primaria Séptimo Pérez Palacios, ubicada en la colonia Emiliano Zapata, descubrió que durante el fin de semana desconocidos ingresaron al plantel para cometer un robo, además de causar diversos daños en las instalaciones.

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Los hechos ocurrieron en la escuela, situada sobre la calle 12 entre Carlos Pérez Cámara, cuando los empleados vieron la sustracción de equipo didáctico, así como afectaciones en puertas y otras áreas del inmueble, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes.

Ante la situación, representantes de la institución educativa acudieron a la Fiscalía General del Estado para interponer la denuncia formal e iniciar las investigaciones que permitan identificar y localizar a los responsables del robo.

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