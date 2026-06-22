Docentes denuncian saqueo en plantel educativo de Campeche

Personal docente y administrativo de la escuela primaria Séptimo Pérez Palacios, ubicada en la colonia Emiliano Zapata, descubrió que durante el fin de semana desconocidos ingresaron al plantel para cometer un robo, además de causar diversos daños en las instalaciones.

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Los hechos ocurrieron en la escuela, situada sobre la calle 12 entre Carlos Pérez Cámara, cuando los empleados vieron la sustracción de equipo didáctico, así como afectaciones en puertas y otras áreas del inmueble, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes.

Ante la situación, representantes de la institución educativa acudieron a la Fiscalía General del Estado para interponer la denuncia formal e iniciar las investigaciones que permitan identificar y localizar a los responsables del robo.