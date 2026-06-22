El alcalde Pablo Gutiérrez dejará a la Comuna de Carmen en bancarrota y sin inversión para beneficio social

El tres veces alcalde de Carmen por los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Pablo Gutiérrez Lazarus, heredaría un Ayuntamiento en bancarrota a las administraciones municipales siguientes, ante los pasivos que enfrenta por más de 117 millones de pesos entre préstamos y laudos.

Ante este escenario, partidos de oposición en Campeche, como el Revolucionario Institucional (PRI), condenaron que, además, el edil vaya a abandonar su cargo para competir en el Proceso Electoral de 2027 y no cumpla con sus responsabilidades, por lo que le exigieron dar la cara y rendir cuentas a la ciudadanía. A las y los diputados del Congreso Local pidieron que soliciten su comparecencia.

El dirigente estatal priísta, Ricardo Medina Farfán, calificó como grave la situación financiera que enfrenta la comuna carmelita y advirtió que se comprometerá a los próximos gobiernos municipales durante varios años.

Respecto al crédito contratado con Banobras, que deberá cubrirse hasta el año 2033, lo que significa que al menos dos administraciones futuras tendrán que destinar recursos para cumplir con esa obligación financiera, el líder priísta cuestionó que Gutiérrez Lazarus pretenda dejar anticipadamente el cargo para buscar otra posición de elección popular, lo que refleja una falta de compromiso con los ciudadanos que lo eligieron.

Sostuvo que esta deuda termina afectando directamente a la población, ya que reduce la capacidad del Ayuntamiento para invertir en servicios públicos, infraestructura y programas de beneficio social.

El dirigente partidista señaló que la situación es todavía más preocupante debido a la problemática económica que atraviesa Carmen, donde comerciantes, empresarios y familias han resentido una desaceleración económica que impacta la recaudación municipal. Al disminuir la actividad económica, también se reducen los ingresos por impuestos y derechos, resultando más complicado hacer frente a compromisos financieros de gran magnitud.

Además, cuestionó la falta de información pública sobre el destino de los recursos obtenidos mediante financiamiento, al señalar que no existe claridad sobre las obras o acciones que justifiquen el endeudamiento adquirido por la administración municipal.

Exigió al alcalde ofrecer explicaciones detalladas a la ciudadanía y transparentar el manejo de los recursos públicos antes de separarse del cargo.

“Lo mínimo que debe hacer una autoridad es dar la cara, ser transparente y rendir cuentas sobre cómo entrega la responsabilidad que le fue confiada”, expresó.

Finalmente, Medina Farfán hizo un llamado al Congreso del Estado para que ejerza sus facultades de control y fiscalización, solicitando la comparecencia del edil para que explique la situación financiera del municipio. Planteó que la Auditoría Superior del Estado (Asecam) realice una investigación especial sobre el manejo de los recursos y los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento de Carmen, con el propósito de determinar responsabilidades y garantizar que las finanzas públicas no sigan comprometiendo el futuro del municipio.