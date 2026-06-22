Congreso envía a comisiones exhorto por deslave en carretera Sabancuy-Isla Aguada

Pese a representar un riesgo para cientos de viajeros, el Congreso del Estado de Campeche envió a comisiones un exhorto dirigido a la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte (SICT) para intervenir el tramo deslavado que conecta a Sabancuy con la villa de Isla Aguada.

Al ser presentado ante el pleno, los integrantes de la LXV Legislatura no avalaron el escrito presentado por la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) y lo mandaron a comisiones, por lo que no hay fecha establecida para abordar el tema y que sea intervenida oportunamente la arteria carretera.

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"Es verdaderamente alarmante e inadmisible que, a pesar de las alertas reiteradas, la falta de mantenimiento estructural y la erosión constante hayan provocado el desprendimiento físico y desgajamiento de la Carretera Federal 180 en el tramo Sabancuy - Isla Aguada", señaló el escrito leído ante el pleno.

Lo anterior, luego de que el 16 de junio de 2026 se hizo evidente un nuevo deslave del asfalto a la altura de la zona conocida como “la Playita Sabancuy”, afectada principalmente por el avance del oleaje ante la ausencia de obras de contención y de una infraestructura de escolleras funcional.

"Esta flagrante omisión en la conservación asfáltica y en la colocación de defensas costeras rompe con el principio mínimo de certidumbre y seguridad vial al que todo automovilista tiene derecho", aseveran en la exposición de motivos.

Señalaron que permitir que los vehículos pesados y particulares transiten diariamente sobre una base de rodamiento socavada equivale a normalizar la negligencia, al ignorar el peligro latente de accidentes mortales que la propia ciudadanía ha denunciado públicamente en las últimas horas.