Abelardo de la Espriella celebra “nueva era” en Colombia tras ajustado triunfo presidencial

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, celebró el inicio de una “nueva era” para el país luego de imponerse en la segunda vuelta presidencial frente al candidato de izquierda Iván Cepeda, en una de las elecciones más cerradas de la historia reciente colombiana.

De acuerdo con el conteo preliminar oficial, el abogado obtuvo 49.6 por ciento de los votos, mientras que Cepeda alcanzó 48.7 por ciento.

La diferencia menor a un punto porcentual mantiene la atención sobre el escrutinio final, debido a que el candidato oficialista adelantó que impugnará miles de mesas electorales.

De la Espriella, jurista de 47 años y sin experiencia previa en cargos públicos, asumirá el poder en un contexto marcado por el repunte de la violencia, la crisis de seguridad y el debate sobre el futuro de la política de paz impulsada por el gobierno de Gustavo Petro.

¿Qué dijo Abelardo de la Espriella tras ganar la elección?

Durante su primer mensaje como virtual presidente electo, De la Espriella aseguró que Colombia inicia una nueva etapa política y prometió endurecer la estrategia contra grupos armados, narcotráfico y corrupción.

Desde Barranquilla, ante miles de simpatizantes y detrás de una urna de cristal antibalas, el político de ultraderecha afirmó que terminó el tiempo de quienes han sembrado violencia en el país.

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Su triunfo fue celebrado por Donald Trump, quien publicó un mensaje de respaldo en redes sociales. También recibió felicitaciones de gobiernos de derecha en América Latina.

Iván Cepeda no reconoce derrota y anuncia impugnaciones

Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico y aliado del presidente Gustavo Petro, afirmó que no aceptará la derrota hasta que concluya el escrutinio oficial.

El senador anunció que buscará impugnar 33 mil mesas electorales, con la esperanza de revertir el resultado preliminar.

La elección también generó protestas en ciudades como Bogotá y Cali, donde manifestantes rechazaron el triunfo de De la Espriella y expresaron preocupación por el giro político del país.

Colombia... Elecciones segunda vuelta... "Colombia nun ca estuvo derrotada": Abelardo De La Espriella... @abdela...pic.twitter.com/fLGZR8EOVr — FRANCISCO RODRÍGUEZ GARCÍA (@PachoRodriG) June 22, 2026

Colombia enfrenta un nuevo rumbo político

De la Espriella ha prometido una política de seguridad más dura, con respaldo de Estados Unidos e Israel, además de medidas como megacárceles, porte de armas, recorte del Estado, explotación petrolera con fracking y revisión de la participación de Colombia en organismos internacionales.

Su victoria representa un cambio profundo frente al proyecto de izquierda de Gustavo Petro, que buscaba avanzar en acuerdos de paz con grupos armados.

El nuevo gobierno, que se extenderá hasta 2030, comenzará en medio de una sociedad polarizada y con el reto de contener la violencia sin abrir una nueva etapa de confrontación interna.

Con información de AFP

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