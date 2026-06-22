Barra Mexicana de Abogados respalda que la Corte analice eutanasia y muerte digna en México

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya decidido abordar la discusión sobre la eutanasia y el suicidio asistido en México como un asunto vinculado con los derechos fundamentales de las personas.

El pronunciamiento ocurre luego de que el Pleno de la Corte reasumió su competencia para analizar un amparo en revisión relacionado con la prohibición de la eutanasia y el suicidio asistido, así como con los derechos a la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana.

De acuerdo con la Barra Mexicana de Abogados, el tema tiene una clara trascendencia constitucional porque abre un debate sobre el alcance de los derechos humanos de personas que enfrentan enfermedades, padecimientos irreversibles o condiciones que afectan profundamente su calidad de vida.

¿Qué dijo la Barra Mexicana de Abogados sobre la eutanasia?

La organización jurídica consideró positivo que el Máximo Tribunal del país estudie el tema desde una perspectiva constitucional y de derechos humanos.

La Barra destacó que la discusión sobre muerte digna permite analizar cómo el orden jurídico mexicano protege la autonomía y la libertad de las personas para tomar decisiones sobre el final de su vida.

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También señaló que este debate debe considerar la dignidad humana como un eje central, especialmente en casos donde las personas enfrentan sufrimiento físico o condiciones médicas irreversibles.

Suprema Corte revisará derechos de autonomía y libre desarrollo

El análisis de la SCJN se centrará en determinar si la prohibición vigente de la eutanasia y el suicidio asistido resulta compatible con los derechos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales.

El caso podría convertirse en un precedente relevante para definir los límites entre la protección de la vida, la autonomía personal y el derecho de las personas a decidir sobre tratamientos, cuidados y decisiones al final de su existencia.

LA BARRA MEXICANA, COLEGIO DE ABOGADOS, A.C., CONSIDERA POSITIVO QUE SE REVISE LA VIABILIDAD DE LA MUERTE DIGNA COMO UN DERECHO DE LAS PERSONAS pic.twitter.com/IdMLibKfcq — Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C. (@BMA_Abogados) June 22, 2026

Debate sobre muerte digna llega al Máximo Tribunal

La Barra Mexicana expresó su confianza en que la Suprema Corte contribuya a construir una doctrina constitucional sólida en esta materia.

El colegio de abogados sostuvo que una resolución de fondo podría fortalecer la protección de los derechos humanos y ofrecer mayor claridad jurídica en un tema que genera discusión médica, ética, religiosa, social y legal.

🚨#ÚltimaHora | La #SCJN reasumió su competencia originaria para resolver un amparo en revisión que le permitirá pronunciarse sobre la prohibición de la eutanasia y del suicidio asistido prevista en el orden jurídico sanitario y penal, en relación con los derechos a la autonomía… pic.twitter.com/Cl95oF2RZd — Suprema Corte (@SCJN) June 17, 2026

Con esta revisión, la Corte abre una de las discusiones más sensibles del derecho constitucional mexicano: hasta dónde llega la libertad de una persona para decidir sobre su propio cuerpo y el final de su vida en condiciones de enfermedad irreversible.

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