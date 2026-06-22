Campeche aplicará “Mochila por la Paz” en ciclo 2026-2027

El programa “Mochila por la Paz”, anteriormente conocido como “Mochila Segura”, será implementado en planteles educativos de todos los niveles a partir del Ciclo Escolar 2026-2027, una vez que concluya el proceso de revisión jurídica y normativa que actualmente realiza la Coordinación para la Protección del Bienestar de Niñas, Niños y Adolescentes y la Promoción de la Convivencia Escolar (Convive) a nivel nacional.

El titular de la Secretaría de Educación (Seduc), Candelario Pacheco Pacheco, informó que esta estrategia forma parte de los protocolos de seguridad y convivencia escolar que impulsa la Nueva Escuela Mexicana, con el objetivo de fortalecer la cultura de paz, la prevención de riesgos y la protección de la comunidad estudiantil.

Precisó que su revisión busca garantizar que su aplicación respete plenamente los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, evitando controversias legales como las que en años anteriores enfrentó el programa “Mochila Segura”.

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La principal diferencia radica en que, bajo el esquema “Mochila por la Paz”, no serán los docentes, directivos o padres de familia quienes inspeccionen directamente las pertenencias de los estudiantes. En cambio, serán los propios alumnos quienes, de manera voluntaria y supervisada, mostrarán el contenido de sus mochilas, “lo que permite detectar objetos que pudieran representar un riesgo sin vulnerar sus derechos”.

Pacheco Pacheco señaló que Campeche está tomando como referencia un protocolo aplicado en el Estado de México, el cual superó impugnaciones legales y se convirtió en un modelo viable para otras Entidades del país.

Indicó que el propósito no es sancionar a los estudiantes, sino prevenir incidentes y reforzar la seguridad en los centros escolares. Como ejemplo, mencionó que en ocasiones los alumnos llevan tijeras con punta o materiales que podrían ocasionar accidentes, por lo que estos objetos serían retirados y entregados posteriormente a los padres de familia.

El secretario aclaró que durante el actual ciclo escolar no existen registros oficiales sobre el hallazgo de objetos de riesgo para la comunidad educativa.

Finalmente, dijo que la estrategia formará parte de un conjunto de protocolos que impulsa la Seduc, entre ellos los relacionados con la prevención del suicidio, la erradicación del acoso escolar, la atención al maltrato infantil y la prevención de la violencia sexual en educación básica, con lo que se busca fortalecer los mecanismos de seguridad escolar sin afectar los derechos de los estudiantes, promoviendo entornos educativos seguros y libres de violencia en toda la geografía estatal.