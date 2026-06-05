Todo es Personal en Yucatán

CONSIDERANDO QUE FALTAN escasos meses para que comience el acomodo de posiciones rumbo a la elección del 2027, llamó la atención que, en fechas recientes, el coordinador de los diputados locales panistas, Roger Torres Peniche, al responder una pregunta sobre los “nuevos cuadros partidistas” refiriera con mucha enjundia a Itzel Falla Uribe, Álvaro Cetina Puerto y Marco Pasos Tec.

Por encima de to das las circunstancias, llamó la atención la omisión de otros cuadros, incluidos com pañeros diputados de su bancada, regidores y personas cercanas al equipo de Cecilia Patrón Laviada. Más de uno arqueó las cejas al escuchar el nombre de su eterno colaborador Pasos Tec, quien, cercano a los cincuenta años, es todo menos un perfil novel dentro de las filas de Acción Nacional.

EN EL PODER Judicial del Estado comienza a crecer la inconformidad entre trabajadores sindicalizados debido a la aplicación de descuentos por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a estímulos y prestaciones laborales que, según diversas voces al interior de la institución, históricamente se habían entregado de manera íntegra.

La situación ha generado incertidumbre respecto al futuro de otras conquistas sindicales y benefi cios adquiridos, pues existe preocupación de que el mismo criterio fi scal pueda extenderse a nuevos apoyos o estímulos. Más de un trabajador considera que este episodio ha dejado en una posición incómoda tanto a la dirigente sindical, Luisa Martín Puc, como al director administrativo, Pedro Patrón Durán.

Por cierto, parece que las cosas se complican cada vez más en el Poder Judicial del Estado, que encabeza la magistrada Erika Torres López, pues además de las inconformidades que persisten entre los trabajadores de esa institución, se suman las de otras áreas que no están muy de acuerdo con las condiciones actuales. Fuentes cercanas a la institución comentan que en el seno del Tribunal de Disciplina Judicial existe un descontento que cada día se extiende más debido a que este órgano no cuenta con lo indispensable para cumplir con sus funciones.

Dicho Tribunal está conformado por cinco magistrados: Sara Estrella León, presidenta; Mirka Sahuí Rivero; Landy Aimeé Pino Barrera; Mauricio Cantón Dager, y Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, quienes cuentan con una plantilla de apenas alrededor de 20 trabajadores para atender todos los asuntos que corresponden a este órgano.

Entre los magistrados, nos informan, también existe inconformidad porque, a pesar de tener ese rango, no perciben remuneraciones equiparables a las de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, y sus salarios son similares a los de los integrantes del Consejo de la Judicatura. Tampoco cuentan con vehículos ni choferes, como ocurre con otros compañeros, para el cumplimiento de sus funciones. Esta serie de situaciones ha venido generando molestias que, en cualquier momento, podrían estallar si no se atienden de la manera más adecuada.

NI LOS DIPUTADOS, ni los regidores. En el Palacio Municipal se percibió que, cuando aparecen las crisis, son pocas las corcholatas panistas que meten el hombro durante las contingencias climáticas. Así ocurrió el sábado pasado, nos cuentan, cuando la bancada panista en el Congreso estaba más preocupada por su balance legislativo que por acudir en auxilio de los ciudadanos.

Claro, aseguran algunos en su descargo, se encontraban en el cierre de actividades de la actual Legislatura. Sin embargo, el problema, nos dicen, no fue la escasa disposición para ayudar en pleno fi n de semana, sino la falta de voluntad para sacar recursos de su propia bolsa y rentar una pipa de agua, comprar colchonetas a crédito o invertir parte de sus ahorros en impermeables económicos para repartir en las colonias. Al menos, para distribuir café instantáneo y galletas Dondé, como lo hacía su mentor Mauricio Vila Dosal cuando era diputado local y realizaba labores de apoyo y fumigación en la colonia Cordemex durante la temporada de lluvias.

Hagamos un breve repaso. Durante los días de contingencia, la diputada federal Isabel Rodríguez compartía en redes sociales imágenes de un festejo familiar en la playa; Abril Ferreyro, conocida como “la diputada fantasma”, dejó de publicar desde noviembre del 2025. Una situación similar se observó entre los diputados plurinominales Roger Torres Peniche, Ana Polanco Bautista, Itzel Falla Uribe y Manuel Cocom Bolio, del PAN. También hubo legisladores panistas que mantuvieron un bajo perfi l respecto al tema. Tal fue el caso de David Valdez Jiménez (II) y Melba Gamboa Ávila (XVIII), quienes tampoco difundieron actividades relacionadas con las lluvias.

EN EL ESPECTRO guinda del Congreso, en medio de las afectaciones provocadas por las intensas lluvias registradas en Mérida, la mayoría de los diputados locales de Morena mantuvo una presencia limitada en redes sociales respecto a la contingencia hasta la noche del lunes.

Los legisladores Edith Trujeque Jiménez (IV), Wilmer Monforte Marfil (XVII), Naomi Peniche López (V), Julián Bustillos Medina (VII), Samuel Lizama Gasca (X), Alba Cristina Cob Cortés (XI), Alejandro Cuevas Mena (XII), Rafael Quintal Medina (XIII), María Esther Magadán Alonzo (XIV), Eric Quijano González (XV), Maribel Chuc Ayala (XVI), Wilber Dzul Canul (XIX), Aydé Interián Argüello (XX) y Neyda Pat Dzul (XXI) registraron poca actividad pública relacionada con las inundaciones y los efectos de las precipitaciones. Lo anterior contrastó con la participación que algunos de ellos habían mostrado en días previos para cuestionar al Ayuntamiento de Mérida, encabezado por la alcaldesa panista Cecilia Patrón Laviada, particularmente en temas vinculados con el drenaje pluvial y los encharcamientos registrados en la capital yucateca.

Cabe recordar que durante la última sesión ordinaria del segundo periodo del segundo año de ejercicio constitucional, celebrada el domingo, integrantes de la fracción morenista exhibieron carteles con la leyenda: “La Bancada del Pueblo ¡Nunca se raja!”.

Entre las excepciones dentro de Morena destacaron Daniel González Quintal (I), Bayardo Ojeda Marrufo (VIII) y Clara Rosales Montiel (VI), quienes sí fueron vistos realizando actividades relacionadas con la contingencia o fijando una postura pública ante los efectos del temporal.

Ya avanzada la contingencia, quien se llevó el rating de las publicaciones fue la diputada morenista Naomi Peniche, quien difundió un video sentada en una silla dentro de un charco en el amplio jardín de su residencia, lo que le valió una andanada de críticas. Posteriormente, la legisladora publicó otro video en el que reconoció que no fue la mejor forma de abordar el tema. “Vi las críticas. Las acepto”, comentó. Más tarde difundió un nuevo material audiovisual en el que desglosa cifras y datos sobre pozos y zanjas colectoras, ya desde el interior de su oficina.

HABLANDO DE SALVADOR Vitelli, ha estado muy activo en redes sociales y se comenta que busca alguna diputación local en la ciudad de Mérida. Sin embargo, en uno de sus videos parece concentrarse más en su faceta empresarial y habla poco acerca de que formó parte del grupo panista integrado por Mauricio Díaz Montalvo, Santiago Alamilla, el doctor Manuel Díaz y otros personajes que representaban una generación de caras nuevas alrededor del 2012 y que colaboraron con el exalcalde Renán Barrera Concha durante su primera administración al frente del Ayuntamiento de Mérida.

También omite mencionar que, junto con Raúl Paz y Mauricio Vila Dosal, participó en una serie de encuestas para defi nir al abanderado panista a la alcaldía meridana, ocupando siempre el tercer lugar y quedando por detrás de Raúl Paz, hoy coordinador del Canal del Congreso de la Cámara de Diputados.

“Cree Vitelli que su nueva incursión en la política y sus críticas harán olvidar su pasado y el papel que desempeñó al frente de la Dirección de Desarrollo Social de Mérida, donde no dejó cuentas muy claras”, mencionan nuestras fuentes.

RESULTA QUE EL director de la Japay, Francisco Torres Rivas, anda contando a diestra y siniestra que el Gobernador le habría dicho que él será el próximo candidato a diputado federal por el VI Distrito, con cabecera en Kanasín. El comentario ha causado extrañeza entre diversos actores políticos, pues la gestión del agua potable sigue siendo motivo de constantes quejas ciudadanas, no sólo en Mérida, sino también en Kanasín, donde la dependencia tiene responsabilidades operativas.

Porque el agua no te emborracha, ni te enferma ni te endeuda, en plena contingencia. Todo es Personal.