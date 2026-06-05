Dos accidentes en Champotón durante fuerte lluvia

Anoche, en plena lluvia, se registraron dos hechos de tránsito que arrojaron daños materiales de consideración en la colonia Chen Pec y avenida Echeverría en Champotón.

El primero ocurrió sobre la calle 24, esquina con 37 en la colonia Pozo del Chen Pec, cuando el guiador de una camioneta Mitsubishi L200, color blanco, se voló su alto, colisionando contra una motorista a bordo de una Benelli 180, color rojo.

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El accidente ocurrió alrededor de las 22:40 horas, generando la movilización de elementos de emergencia y seguridad en este sector de la cabecera.

Se monta en camellón central; guiador huye

El otro percance se registró sobre la avenida Eugenio Echeverría Castellot, en Champotón, luego de que el guiador de una camioneta terminara por montarse sobre el camellón central e impactarse con un poste del alumbrado público, al parecer al venir a exceso de velocidad en pleno diluvio. Trascendió que el guiador abandonó su unidad vehicular.

Camioneta se voló alto y chocó contra motocicleta en Chen Pec

Ambos casos quedaron a disposición del Ministerio Público (PM) para el deslinde de responsabilidades.