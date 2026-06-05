SRE niega aviso de EU sobre retiro de visas a Durazo y Villarreal tras publicación de Los Angeles Times

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, negó que el gobierno de México haya recibido alguna notificación por parte de Estados Unidos sobre el supuesto retiro de visas a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal.

La postura fue fijada luego de que el medio estadounidense Los Angeles Times publicara que autoridades de Estados Unidos habrían retirado las visas a ambos mandatarios estatales, presuntamente por investigaciones penales en curso relacionadas con crimen organizado y contrabando de combustible.

Durante un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, Velasco aseguró que no existe comunicación oficial ni extraoficial sobre el tema por parte del gobierno estadounidense.

¿Qué dijo la SRE sobre el supuesto retiro de visas?

Roberto Velasco afirmó que la Cancillería mexicana no tiene registro de alguna notificación relacionada con los señalamientos publicados por el diario estadounidense. Según el funcionario, no se trata de un asunto que haya sido comunicado por los canales oficiales de Estados Unidos.

La declaración busca aclarar la posición del gobierno mexicano frente a una publicación que generó debate político, especialmente porque involucra a dos gobernadores de Morena en estados fronterizos y estratégicos para la relación bilateral.

Noticia Destacada “Casi sudo agua bendita”: Alfonso Durazo niega retiro de visa y rechaza señalamientos de Los Angeles Times

Velasco también se refirió a las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien pidió no politizar la lucha contra el narcotráfico.

¿Qué publicó Los Angeles Times sobre Durazo y Villarreal?

De acuerdo con Los Angeles Times, Alfonso Durazo sería investigado por presuntos vínculos con grupos criminales, mientras que Américo Villarreal enfrentaría señalamientos relacionados con presunto contrabando de combustible.

El medio también sostuvo que ambos mandatarios estarían colaborando con autoridades estadounidenses bajo un programa usado para obtener información y pruebas en investigaciones federales.

Sin embargo, tanto Durazo como Villarreal negaron que Estados Unidos les haya retirado la visa. El gobernador de Sonora calificó la publicación como una nota sin fuentes y rechazó cualquier vínculo con actos de corrupción o complicidad criminal.

🇲🇽🇺🇸SRE niega que EE. UU. retirara visas a Alfonso Durazo y Américo Villarreal



👉El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), aclaró la situación en torno a las versiones periodísticas que apuntan a una supuesta cancelación de visados para los… pic.twitter.com/jtPsR7asC5 — Carlos Martin Huerta (@carlosmartinh) June 5, 2026

Durazo afirmó que continuará trabajando y sostuvo que dejará que las acusaciones se enfrenten con la verdad. Además, señaló que, si hubiera existido alguna irregularidad en su trayectoria o en su gobierno, los propios medios locales habrían sido los primeros en conocerla.

Hasta el momento, la SRE sostiene que no hay comunicación formal de Washington sobre el caso, mientras los gobiernos de Sonora y Tamaulipas mantienen el rechazo a los señalamientos publicados.

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