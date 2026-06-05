Lluvias disparan riesgo sanitario en Mérida; refuerzan abatización y descacharrización

En el marco de la Segunda Sesión Ordinaria 2026 del Consejo Municipal de Salud, la presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada reafirmó el compromiso del Ayuntamiento con la salud y el bienestar de las familias meridanas, al destacar que la prevención es una de las principales herramientas para mejorar la calidad de vida de la población.

“La salud es vital y fundamental para la calidad de vida de las personas. Sin salud no tenemos nada, por eso cada decisión que tomamos busca poner a la persona en el centro y garantizar mejores condiciones para todas y todos”, expresó.

Durante la sesión se presentaron los avances de diversos programas enfocados en la protección de la salud pública, entre ellos el Mega Operativo de Control Larvario 2026 que inició el 6 de mayo y concluirá el 30 de junio diseñado para atender los retos que se pue-dan presentar en las colonias y comisarías derivados de las recientes lluvias registradas en la ciudad.

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Operativos contra el mosco

Ante los representantes de los distintos órdenes de gobierno, instituciones académicas y organizaciones civiles para fortalecer la salud pública en Mérida, mencionó que las precipitaciones registradas recientemente han generado una importante acumulación de agua en distintos puntos de la ciudad, favoreciendo la proliferación de mosquitos y el riesgo de enfermedades transmitidas por vectores.

Ante esta situación, el Ayuntamiento adelantó las acciones de abatización y control larvario, mediante brigadas integradas por 90 jóvenes que recorren las colonias de Mérida y comisarías atendiendo rejillas y puntos de acumulación de agua, realizando visitas casa por casa para eliminar recipientes y utensilios en desuso que puedan convertirse en cria-deros.

Asimismo, se han visitado espacios públicos, cementerios, parques, unidades deportivas, cementerios, así como visitas a chatarrerías y llanteras.

Disposición de cacharros

También difunden Mérida Limpia mediante un código QR para consultar la ubicación de contenedores y facilitar la disposición de cacharros y posibles criaderos.

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A la fecha se han realizado 97 mil 264 acciones. Entre ellas: 22 mil 675 alcantarillas abatizadas, 332 recipientes eliminados, 883 casas visitadas e inspeccionadas, 2 mil 197 reportes de alcantarillas atendidos y 70 mil 546 personas informadas mediante volantes.

La estrategia preventiva también contempla reforzar los trabajos de bacheo, la limpieza de espacios públicos y el fortalecimiento de campañas ciudadanas como Mérida Limpia y Frentes Limpios, con el objetivo de reducir la acumulación de residuos sólidos que contribuyen al estancamiento de agua y a la reproducción de mosquitos.

De igual manera, a través de puntos de recepción y contenedores distribuidos en toda la ciudad se recorren colonias y comisarías en horario permanente para que las y los ciudadanos depositen de manera gratuita objetos en desuso, llantas, artefactos eléctricos, recipientes y otros residuos que favorecen la reproducción del mosquito.

Durante la sesión, se destacó el avance del programa Mérida Limpia, mediante el cual se han recolectado 3 mil 733.3 toneladas de residuos durante el periodo 2025-2026. Como parte de estas acciones, se han visitado 492 puntos estratégicos con el apoyo de 58 unidades operativas y se han instalado 38 contenedores para fortalecer la limpieza urbana. La meta para 2027 contempla alcanzar 1 mil 392 puntos de atención.

En materia de salud, se informó sobre la rehabilitación y reapertura de cinco Módulos Médicos de Atención Integral ubicados en Mulsay, Melitón Salazar, San José Tzal, Caucel y Manuel Crescencio Rejón, fortaleciendo la atención médica de proximidad en beneficio de 167 mil 600 habitantes.

Por otra parte, el Centro Municipal de Apoyo a la Salud Mental Almanova continúa ampliando su alcance a través de sus cinco sedes ubicadas en las zonas Norte, Ciudad Caucel, Poniente, Oriente y Sur. Se han realizado 81 mil 148 acciones.

Enormes baches

Por otro lado, vecinos y automovilistas denunciaron la presencia de enormes baches sobre la avenida Juan Pablo II, a la altura de las calles 36, 38 y 38A, donde el deterioro de la carpeta asfáltica ha alcanzado niveles que consideran peligrosos para quienes transitan diariamente por la zona.

Tras recibir los reportes ciudadanos, un recorrido realizado por el equipo de POR ESTO! permitió constatar la existencia de múltiples cavidades de gran tamaño, algunas de ellas cercanas a los dos metros de diámetro y con una profundidad considerable.

Los quejosos señalaron que el problema se ha agravado durante las últimas semanas debido a las lluvias que han acelerado el desgaste del pavimento y provocado que aumente el tamaño de los baches con el consiguiente riego.