Madres y hermana buscadoras denuncian desatención de la Fiscalía de Escárcega en Búsqueda de Personas

Madres de dos hijos y una menor, así como la hermana de un desaparecido, denunciaron el desinterés de la Vicefiscalía de Escárcega en personas desaparecidas en las investigaciones de sus denuncias, que ahora parecen ser atendidas con el apoyo de los colectivos de búsqueda de Quintana Roo.

Guadalupe Hernández Domínguez, de Escárcega, madre de dos hijos de 28 y 22 años, señaló que ambos salieron a trabajar a la comunidad 18 de Marzo el pasado 16 de abril y hasta la fecha no sabe de ellos, pese a la denuncia interpuesta.

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Hortencia Margarita Carmona Tetla, también de Escárcega, informó que presentó denuncia por la desaparición de su hija de 16 años J.E.C., responsabilizando a una persona de 36 años de habérsela llevado en contubernio con su esposo Jesús Javier Echavarría, sin que haya avance en la carpeta de investigación, pese a que la denuncia fue presentada desde agosto de 2025.

Irene Reynoso Utrilla, de Candelaria, exigió la aparición de su hermano Abraham, desaparecido hace cinco años, cuando fue levantado siendo director de Cultura del Ayuntamiento.

Incluso aseguró que las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Campeche tienen conocimiento de los responsables, además de que no han realizado recorridos por los ranchos ofrecidos como parte de los protocolos de búsqueda.