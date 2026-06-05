Detienen a dos hombres por presunto acoso a joven en la Supermanzana 77 de Cancún

Vecinas de la supermanzana 77 reportaron un presunto caso de acoso ocurrido durante la mañana de este viernes en las inmediaciones del domo deportivo de esa zona de Cancún, situación que generó preocupación entre habitantes y usuarias de este espacio público del fraccionamiento Gastronómicos.

De acuerdo con los testimonios recabados, una joven que realizaba actividades físicas en el área fue abordada por dos hombres que se desplazaban a bordo de un automóvil color blanco. Según la versión de las denunciantes, los ocupantes del vehículo comenzaron a dirigirle comentarios de carácter obsceno y a intentar llamar su atención de manera insistente.

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Las mujeres que se encontraban en el lugar señalaron que la joven mostró preocupación ante la actitud de los sujetos y decidió acercarse a otras personas que se encontraban en el domo para solicitar apoyo. Presuntamente, los individuos continuaron siguiéndola e intentando acercarse, lo que provocó inquietud entre quienes presenciaban la situación.

Ante estos hechos, algunas de las presentes realizaron una llamada al número de emergencias 911 para solicitar la intervención de las autoridades. Mientras llegaba el apoyo, las vecinas optaron por resguardar a la joven dentro de las instalaciones deportivas con el objetivo de brindarle protección y evitar que continuara el contacto con los hombres señalados.

Momentos después, elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio para verificar la situación, en ese momento hablaron con la agraviada y testigos, quienes de manera directa señalaron a los sospechosos, los cuales al ver la llegada de las autoridades intentaron darse a la fuga.

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Los policías lograron cerrarles el paso para evitar que escaparan, asimismo se les informó sobre el señalamiento en su contra mismo que negaron, pero en el sitio permanecían varios testigos que incluso afirmaron que acudirían a denunciar formalmente los hechos ante la Fiscalía General del Estado.

Por el delito de presunto acoso sexual se procedió a la detención de los dos hombres, quienes fueron trasladados a las instalaciones de la Policía Municipal, donde se inició la certificación médica y posterior puesta a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.