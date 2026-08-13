Desaparece el alfabeto griego de ciclones tropicales

A partir de la temporada de ciclones tropicales del 2021, si se agota la lista oficial de 21 nombres, ya no se utilizará el alfabeto griego para identificar los siguientes sistemas. En su lugar, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) estableció una lista complementaria de nombres, de la A a la W, para la Cuenca del Atlántico, que comprende el Atlántico Norte, el Golfo de México y el Mar Caribe, a la que pertenece Yucatán. La decisión se tomó en marzo del 2021, después de que durante la temporada del 2020 fuera necesario recurrir por segunda vez en la historia al alfabeto griego, debido a que se formaron 30 tormentas con nombre.

La primera ocasión ocurrió en el 2005. La OMM determinó sustituir ese sistema porque algunos nombres griegos, particularmente Eta, Theta y Zeta, resultaban fonéticamente similares y generaban confusión al ser difundidos en los medios de comunicación y en los avisos meteorológicos. La lista complementaria quedó integrada por Adria, Braylen, Caridad, Deshawn, Emery, Foster, Gemma, Heath, Isla, Jacobus, Kenzie, Lucio, Makayla, Nolan, Orlanda, Pax, Ronin, Sophie, Tayshawn, Viviana y Will. También se estableció que, al igual que ocurre con la lista regular, cualquier nombre de la lista complementaria podría retirarse si el ciclón asociado provoca daños extraordinarios o numerosas víctimas.

En ese caso, sería sustituido por otro nombre. En las reuniones posteriores de la OMM se retiraron, entre otros, Dorian, utilizado en el 2019 para el huracán que devastó partes de las Bahamas, particularmente Ábaco, y Laura, correspondiente al huracán del 2020 que afectó principalmente Luisiana, Esta dos Unidos. Sus sustitutos fueron Dexter y Leah, respectivamente. También se modificaron algunos nombres de temporadas posteriores, entre ellos Beryl por Brianna, Helene por Holly y Milton por Miguel, mientras que Melissa fue retirado después de los daños ocasionados por el huracán del mismo nombre en Jamaica.

El cambio en la nomenclatura se produjo en un contexto de temporadas con una actividad ciclónica elevada. En 1933 se agotaron los nombres disponibles, aunque entonces no existía un sistema complementario. Pero 72 años después, en el 2005, volvió a ocurrir, y por primera vez fue necesario recurrir al alfabeto griego. En el 2020, apenas 15 años después, nuevamente se agotó la lista regular. Este comportamiento ha llevado a los especialistas a prestar mayor atención a la frecuencia y a la intensidad de la actividad ciclónica, aunque la decisión de abandonar el alfabeto griego obedeció específicamente a problemas de comunicación y no a una previsión de que necesaria mente vuelva a agotarse la lista de nombres.

En marzo del 2021 también se rechazó la propuesta del Centro Nacional de Huracanes de Esta dos Unidos para adelantar al 15 de mayo el inicio oficial de la temporada. Por ello, la temporada atlántica continuó comenzando el 1 de junio, como ocurrió en los años del 2021 al 2026. Para la temporada 2026, el último pronóstico de la Universidad Estatal de Colorado, elaborado por el equipo encabezado por el doctor Philip Klotzbach y actualizado a principios de agosto, mantiene una tendencia más baja desde el 2012, debido al fenómeno de El Niño “fuerte” que estamos viviendo. La previsión es de nueve ciclones con nombre, cuatro huracanes y uno de ellos de categoría intensa.