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Campeche / Sucesos

Albañil resulta herido tras explotarle un disco de corte en Quintermosa, Campeche

Una persona resultó lesionada tras explotarle accidentalmente un disco de corte mientras realizaba trabajos de albañilería en Quintermosa, Campeche; fue hospitalizada.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

13 de ago de 2026

1 min

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Una persona resultó lesionada durante trabajos de albañilería.
Una persona resultó lesionada durante trabajos de albañilería. / Dismar Herrera

Una persona resultó lesionada mientras realizaba trabajos de albañilería en compañía de sus familiares, en la Unidad Habitacional Quintermosa, luego de que un disco de corte le explotara de manera accidental.

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El hecho ocurrió en la calle Melón, cuando la víctima realizaba los trabajos y no se percató de la estructura de un bloque de concreto, lo que provocó el incidente.

Ante la situación, fue necesaria la intervención de rescatistas del sector salud y elementos de la Policía Estatal, quienes acudieron al lugar para brindar apoyo.

La persona lesionada recibió los primeros auxilios y posteriormente fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

JGH

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