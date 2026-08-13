Claudia Sheinbaum arremete contra “Alito” Moreno por pedir en EU cancelar visas a políticos de Morena

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó una nueva crítica contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, por acudir a Estados Unidos para solicitar medidas contra funcionarios y políticos vinculados con Morena, entre ellas la cancelación de visas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria cuestionó que el líder de un partido político mexicano busque respaldo en otro país para impulsar señalamientos relacionados con asuntos internos.

Sheinbaum consideró que este tipo de acciones reflejan una falta de confianza en las instituciones nacionales y sostuvo que cualquier denuncia o acusación contra servidores públicos debe canalizarse mediante las instancias correspondientes en México.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre Alejandro “Alito” Moreno?

La presidenta ironizó sobre la decisión del dirigente priista de llevar sus señalamientos a Estados Unidos y afirmó que un líder partidista debería buscar apoyo entre la ciudadanía mexicana para fortalecer su proyecto político.

“¿Qué mexicano como presidente de un partido va a presentar denuncias en Estados Unidos para pedir que quiten visas? Hasta da risa”, expresó.

Noticia Destacada Giran orden de aprehensión en contra del exdirector de Comunicación de Alito Moreno

Sheinbaum también puso en duda el impacto que puedan tener las gestiones del senador priista en territorio estadounidense.

Al ser cuestionada sobre si estas acciones podrían afectar la imagen de México, respondió que desconoce el nivel de credibilidad que Moreno pueda tener fuera del país.

“No sé qué tanta credibilidad tenga; no tiene credibilidad aquí, no creo que tenga mucha allá”, señaló.

Sheinbaum niega persecución política contra personas cercanas a “Alito”

Durante la misma conferencia, la mandataria fue interrogada sobre recientes detenciones de personas relacionadas con la administración de Alejandro Moreno cuando fue gobernador de Campeche.

Sheinbaum rechazó que el Gobierno federal esté detrás de estas investigaciones y señaló que los procedimientos corresponden a autoridades estatales de Campeche, no a la Fiscalía General de la República.

También descartó que exista una persecución política contra el dirigente del PRI o su entorno.

“Es un asunto de delincuencia”, afirmó al referirse a las investigaciones abiertas.

#MañaneraDelPueblo. “Imagínense lo que dirían los priistas de hace diez años que su dirigente nacional vaya a EU a pedir que quiten visas”, afirma @Claudiashein en referencia a @alitomorenoc pic.twitter.com/5Tl6PQULJT — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 13, 2026

¿Qué dijo Sheinbaum sobre un posible desafuero de Alejandro Moreno?

Sobre la posibilidad de iniciar o continuar un procedimiento de desafuero contra “Alito” Moreno, la presidenta evitó intervenir directamente y señaló que corresponde al Congreso de la Unión definir qué procede.

Sheinbaum insistió en que cada poder debe actuar dentro de sus atribuciones y sostuvo que las investigaciones judiciales deben continuar por las vías institucionales.

Las declaraciones ocurren en medio de una creciente confrontación entre Morena y el PRI, con Alejandro Moreno llevando parte de sus acusaciones al ámbito internacional y el Gobierno federal defendiendo que los asuntos políticos y legales deben resolverse dentro de México.

IO