Basureros de Champotón y Escárcega bajo investigación por daños ambientales

El ministerio público local confirmó la apertura de dos nuevas carpetas de investigación por daños al medio ambiente, tras detectar irregularidades en los basureros de Champotón y Escárcega. A estos casos se suma la investigación por el basurero clandestino localizado en el municipio de Campeche.

La Vice Fiscalía General de Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas informó que las investigaciones buscan determinar quiénes son responsables de la disposición irregular de residuos y qué daños provocaron en el ambiente. Las autoridades ya recaban información para establecer el alcance de las afectaciones.

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El Código Penal del Estado establece sanciones para quienes provoquen daños graves a la salud pública o a los ecosistemas sin contar con las autorizaciones correspondientes. Las penas van de un mes a tres años de prisión, además de multas de 50 a 3 mil UMA.

La afectación a centros de población también representa una agravante y puede aumentar hasta un año la pena. En caso de que las investigaciones detecten daños graves a la biodiversidad o situaciones que correspondan al ámbito federal, las autoridades estatales darán intervención a la Federación.

Uno de los principales riesgos está relacionado con los lixiviados que genera la acumulación de basura, debido a que pueden llegar al subsuelo y contaminar el manto freático. Entre las sustancias que pueden estar presentes se encuentran plomo, cadmio, cromo y mercurio, con riesgos para la salud y el medio ambiente.

La Fiscalía también advirtió que la descomposición de los residuos genera distintas sustancias contaminantes, entre ellas nitritos, nitratos y compuestos orgánicos volátiles. Por ello, los sitios bajo investigación requieren estudios para determinar si existe contaminación y hasta dónde llegan sus consecuencias.

En caso de comprobarse delitos de competencia federal, las sanciones pueden ser mucho más severas, con penas de uno a nueve años de prisión. La Fiscalía estatal señaló que colaborará con las autoridades federales cuando los resultados de las investigaciones así lo determinen.

Con las dos nuevas carpetas, ya son varios los sitios de disposición irregular de basura bajo investigación en Campeche. Las autoridades deberán determinar quiénes resultan responsables, el daño causado y las medidas necesarias para reparar las afectaciones ambientales.