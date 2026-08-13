“No, soy de carne y hueso”: Loco Abreu mete la pata y confunde a reportera con inteligencia artificial

Una pregunta aparentemente normal terminó convirtiéndose en uno de los momentos más curiosos de una conferencia de Xolos de Tijuana. El técnico uruguayo Sebastián “Loco” Abreu escuchó la voz de una periodista y, por la forma en que se escuchaba durante la transmisión, creyó que podía tratarse de una herramienta de inteligencia artificial.

La situación ocurrió durante una conferencia virtual del conjunto fronterizo, que participa en la Leagues Cup. La reportera tomó el micrófono para comenzar una pregunta dirigida al futbolista Rafael Inzunza, sin imaginar que su intervención provocaría la peculiar reacción del entrenador.

“Pensé que era inteligencia artificial”

Mientras la periodista comenzaba a hablar, Abreu mostró cierta confusión y preguntó a quienes lo acompañaban si realmente había una persona detrás de aquella voz. La situación rápidamente tomó un tono divertido cuando el estratega reconoció el motivo de su sorpresa.

“Ah, es real, pensé que era inteligencia artificial”, expresó el entrenador entre risas al darse cuenta de que había confundido a la periodista con una voz generada digitalmente.

La respuesta de la reportera provocó más risas

Lejos de incomodarse por la confusión, la reportera decidió seguirle el juego al técnico de Xolos y respondió con humor: “No, soy de carne y hueso”.

La ocurrencia generó nuevas risas entre los participantes de la conferencia de Xolos, convirtiendo un momento que comenzó con cierta confusión en una anécdota espontánea antes del compromiso del equipo en la Leagues Cup.

Aclarada la situación, Abreu continuó sorprendido por su equivocación y dejó claro que realmente había pensado que la voz correspondía a una herramienta de IA.