Yucatán, entre los estados sin robos o asaltos registrados en carreteras durante 2025

Yucatán y Campeche no registraron probables robos o asaltos en carreteras y puentes durante 2025, mientras que Quintana Roo reportó ocho casos, de acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal (CNSPF-E) 2026, publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los ocho casos de Quintana Roo fueron registrados en carreteras y puentes de jurisdicción estatal, por lo que ninguno correspondió reportar a la Guardia Nacional (GN). Con ello, la Península de Yucatán sumó apenas ocho de los cuatro mil 90 probables robos y asaltos reportados en el país, equivalentes al 0.2 por ciento del total a nivel nacional.

El censo precisa que en el 2025 se registraron 46 probables robos y asaltos en carreteras y puentes de jurisdicción federal, a cargo de la GN, y 4 mil 44 en vías de jurisdicción estatal, reportados por las instituciones de seguridad pública de las entidades.

Noticia Destacada Dan prisión preventiva a mujer acusada por la muerte de su bebé de cuatro meses en Chicxulub Puerto

La cifra nacional fue encabezada por San Luis Potosí, con 2 mil 476 casos, seguido de Michoacán, con 586, y Guerrero, con 477. En conjunto, estas tres entidades concentraron 86.1 por ciento de todos los eventos registrados.

En contraste, Yucatán y Campeche no figuran en la tabla de entidades con registros de estos hechos. El Inegi señala que la tabla únicamente muestra a las entidades donde la GN y/o las instituciones estatales registraron probables robos o asaltos y precisa que, para los casos sin registros, la categoría correspondiente es “no aplica: no se registró algún probable robo o asalto”.

Otros ilícitos

El reporte también muestra que, del total nacional, dos mil 203 probables robos o asaltos, equivalentes a 53.9 por ciento, ocurrieron sin arma de fuego; mil 277, 31.2 por ciento, fueron con arma de fuego, y en 610 casos, 14.9 por ciento, no se identificó el uso de arma.

Por modalidad, los registros federales se concentraron principalmente en camiones de carga, con 69.6 por ciento, mientras que en las carreteras de jurisdicción estatal 85 por ciento correspondió a vehículos particulares y 13.2 por ciento a camiones de carga.

Noticia Destacada Posible feminicidio sacude a Kanasín tras el hallazgo sin vida de una mujer en Cielo Alto

El censo del Inegi contabiliza los probables robos y asaltos registrados por las instituciones de seguridad pública, por lo que la ausencia de registros no debe interpretarse necesariamente como la inexistencia absoluta de estos hechos, sino como la falta de eventos reportados en la información captada por el Inegi.

El comportamiento registrado en los estados de Yucatán y Campeche contrasta con el de buena parte del país, donde las instituciones de seguridad contabilizaron miles de eventos.