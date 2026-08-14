Maquillaje de cejas: esto debes evitar después de los 50 cuando vas a la playa

Un día de playa puede poner a prueba cualquier rutina de belleza, especialmente cuando se trata de las cejas después de los 50. Entre el sol, el sudor, la humedad y el agua, un maquillaje demasiado cargado puede terminar perdiendo su forma y endureciendo las facciones.

El principal error está en rellenar demasiado las cejas con lápiz, sombra o productos de tonos muy intensos. Aunque al principio pueden verse perfectamente definidas, con el paso de las horas el maquillaje puede correrse, acumularse y darles un aspecto poco natural.

¿Cómo maquillar las cejas después de los 50?

Para conseguir unas cejas naturales, lo mejor es evitar cubrirlas por completo. En las zonas donde haya menor cantidad de pelo puedes realizar pequeños trazos con un lápiz de punta fina, procurando imitar la dirección y apariencia de los vellos.

También conviene prestar atención al tono del maquillaje. Un color demasiado oscuro puede hacer que las cejas destaquen de manera excesiva y, combinado con el calor, generar un resultado más rígido.

Elige productos resistentes al agua

Si tienes pensado meterte a la alberca o disfrutar del mar, los productos waterproof pueden convertirse en tus mejores aliados. Una fórmula resistente al agua ayudará a disminuir el riesgo de que el maquillaje se desplace con el sudor o la humedad.

Sin embargo, que un producto sea resistente al agua no significa que debas aplicar una gran cantidad. Una capa ligera puede ser suficiente para definir la ceja sin sobrecargarla.

Cuidado con el gel con color

Otro error frecuente es utilizar demasiado gel para cejas con la intención de mantener cada pelo en su lugar. Bajo temperaturas altas, las capas excesivas pueden hacer que los vellos se junten y terminen con una apariencia apelmazada.

Para evitarlo, utiliza una cantidad moderada y distribuye el producto desde el inicio de la ceja hacia el extremo, procurando que los pelitos queden separados y peinados.

Menos es más para un look de playa

Cuando se trata de maquillaje después de los 50, la clave para un resultado favorecedor está en definir sin exagerar. Unas cejas ligeramente rellenadas, peinadas y con espacios naturales pueden aportar estructura al rostro sin endurecer la expresión.

Si vas a la playa, apuesta por productos ligeros y resistentes al agua y evita las capas excesivas. Así podrás mantener unas cejas arregladas y naturales durante más tiempo, incluso entre el sol, el calor y la humedad.