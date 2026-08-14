La Federación inyecta más de mil 238 millones de pesos al campo de Campeche

El Plan Campeche, impulsado por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se perfila como una de las principales estrategias para transformar la economía y el sector agropecuario de la entidad, con énfasis en la soberanía alimentaria y la reducción de la dependencia del petróleo.

Durante el cuarto día de comparecencias de los titulares de las dependencias que integran la Misión 4, “Desarrollo Económico Sostenible y para Todos”, por la glosa del V Informe de Gobierno, se presentaron ante las y los diputados de la LXV Legislatura del Congreso del Estado los resultados y proyecciones en materia económica y productiva.

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El Plan Campeche contempla una inversión de mil 238.2 millones de pesos, de los cuales 360.2 millones fueron asignados para 2025 y 878 millones están programados para 2026, con beneficio directo para 7 mil 881 productores de la entidad.

La estrategia se desarrolla mediante los componentes Leche, Arroz y Carne. El primero beneficia a mil 80 productores y contempla elevar la producción de 45 a 48.5 millones de litros, con una inversión de 621.4 millones de pesos. El componente Arroz beneficia a 301 productores y busca incrementar la producción de 59 mil a 100 mil toneladas, con una inversión proyectada de 269.2 millones de pesos. El componente Carne incluye a 6 mil 500 productores y pretende elevar la producción de 24 mil a 25.4 mil toneladas, con una inversión de 347.6 millones de pesos.

Adicionalmente, se informó sobre un fondo federal de 174 millones de pesos para fortalecer el sector agropecuario mediante maquinaria pesada para rehabilitar más de 250 kilómetros de caminos saca cosechas, así como la adquisición de trilladoras y cosechadoras, perforación de pozos y equipamiento e infraestructura de acopio y enfriamiento.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA), Roxana Rivera Peña, detalló los avances de los componentes agropecuarios. En el rubro de Leche, 810 productores con hasta 100 vientres han recibido apoyos. Se entregaron 546 ordeñadoras mecánicas y 546 kits de cerco eléctrico, con la meta de distribuir otros 264 equipos durante el año. También se inauguró una planta pasteurizadora con capacidad para procesar 36 millones de litros anuales y se estableció un precio de compra de 11.50 pesos por litro durante 2026. Asimismo, se informó sobre la operación y rehabilitación de centros de acopio en Escárcega, Champotón, Candelaria, Palizada y Melchor Ocampo, además de nuevos centros proyectados en Reforma Agraria, López Mateos, Mamantel y Yohaltún para 2026 y 2027.

En el componente Arroz, se apoyó a 320 productores en 4 mil 949.85 hectáreas. Además, se entregaron 888.19 toneladas de semilla certificada a 362 productores para 8 mil 893.93 hectáreas, con una inversión de 15.1 millones de pesos.

El componente Carne incluyó subsidios para la adquisición de sementales bovinos y ovinos, así como la distribución de 602 paquetes de semilla certificada de pasto y 8 mil 150 árboles forrajeros. También se realizaron acciones sanitarias contra la tuberculosis bovina, vigilancia fitosanitaria ante la langosta centroamericana y medidas preventivas contra el gusano barrenador.

Reducen dependencia petrolera

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Jorge Luis Lavalle Maury, destacó la reducción de la dependencia petrolera de Campeche. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2003 el 87 por ciento de la economía estatal dependía directamente de la actividad petrolera, mientras que actualmente la proporción se ubica en 60 por ciento.

Según lo expuesto, entre 2003 y 2023 la dependencia petrolera disminuyó 12 puntos porcentuales, mientras que durante los primeros cuatro años de la actual administración se redujo casi 14 puntos adicionales.

En materia laboral, durante 2026 la entidad acumula 5 mil 316 empleos formales generados. Además, en el primer semestre se crearon 4 mil 849 puestos registrados ante el IMSS, cifra que colocó a Campeche en el sexto lugar nacional en cumplimiento de metas de empleo formal, de acuerdo con México, ¿Cómo Vamos?

Millones visitan Campeche

La secretaria de Turismo, Adda Solís Peniche, informó que durante el último año Campeche recibió más de un millón 669 mil visitantes, quienes generaron una derrama económica superior a 3 mil 981 millones de pesos.

La funcionaria destacó la participación del estado en 13 ferias nacionales e internacionales, entre ellas FITUR 2026 y el Tianguis Turístico México 2026, donde se concretaron 984 citas de negocios. También resaltó la distinción de Punta Xen como una de las mejores playas por descubrir.

Durante el periodo se realizaron 46 congresos y convenciones, con más de 51 mil asistentes y una derrama de 182 millones de pesos, además de 50 eventos culturales, deportivos y académicos, que reunieron a 191 mil participantes.