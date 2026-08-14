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Campeche / Sucesos

Hombre muere electrocutado mientras realizaba labores de limpieza

Un hombre murió tras recibir una descarga eléctrica mientras limpiaba una fosa séptica en un negocio de decoraciones en Colonial Campeche.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

14 de ago de 2026

1 min

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Fatal accidente en negocio de decoraciones en Colonial Campeche
Fatal accidente en negocio de decoraciones en Colonial Campeche / Especial

Un hombre perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba labores de limpieza en una fosa séptica, al interior de un negocio de decoraciones ubicado en la colonia Colonial Campeche.

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El hecho ocurrió en la calle Coba, esquina con Tulum, donde compañeros del trabajador solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia luego de que sufriera la descarga, donde al verlo este aún se movía para posteriormente quedar inmóvil.

A su llegada, paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que elementos de seguridad acudieron al sitio y las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo.

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