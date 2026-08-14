Hombre muere electrocutado mientras realizaba labores de limpieza

Un hombre perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba labores de limpieza en una fosa séptica, al interior de un negocio de decoraciones ubicado en la colonia Colonial Campeche.

Noticia Destacada Yucatán, entre los estados sin robos o asaltos registrados en carreteras durante 2025

El hecho ocurrió en la calle Coba, esquina con Tulum, donde compañeros del trabajador solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia luego de que sufriera la descarga, donde al verlo este aún se movía para posteriormente quedar inmóvil.

A su llegada, paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que elementos de seguridad acudieron al sitio y las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo.