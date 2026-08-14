Vagón del Metro CDMX se descarrila en Talleres Ticomán antes de entrar en servicio en Línea 3

Un vagón del Metro de la Ciudad de México se descarriló la mañana de este viernes en las vías de prueba de los Talleres Ticomán, ubicados en la alcaldía Gustavo A. Madero, poco antes de que el convoy comenzara operaciones en la Línea 3.

El incidente ocurrió antes de las 8:00 horas, mientras el tren realizaba maniobras internas previas a su incorporación al servicio habitual. De acuerdo con los primeros reportes, se trató del quinto vagón del convoy, que se preparaba para salir de los talleres y dirigirse a la línea que conecta Indios Verdes con Universidad.

La unidad quedó parcialmente fuera de las vías, aproximadamente un metro, dentro de una zona destinada a pruebas y movimientos técnicos.

¿Hubo pasajeros lesionados por el descarrilamiento del Metro CDMX?

No. Debido a que el incidente ocurrió dentro de los talleres y antes de que el tren iniciara su recorrido comercial, no había usuarios a bordo.

Hasta el momento tampoco se reportan personas lesionadas entre el personal que se encontraba en la zona.

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El descarrilamiento no ocurrió en una estación ni durante el traslado de pasajeros, por lo que la situación se concentró en un área de operación interna del Sistema de Transporte Colectivo.

¿Qué provocó que el vagón saliera de las vías?

Las causas del incidente todavía no han sido determinadas oficialmente.

Tras el descarrilamiento, personal especializado del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, así como equipos de Protección Civil y apoyo técnico, acudieron a los Talleres Ticomán para revisar la unidad y las condiciones de las vías.

Más de 30 trabajadores participan en las labores para establecer qué originó que el vagón saliera de los rieles y para reincorporarlo a su posición.

La línea 3 del @MetroCDMX ofrece servicio normal, tras falla en los talleres de Ticomán, donde un vagón salió de la zona de vías. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/LD6eXfETvq — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) August 14, 2026

¿Afectó el servicio de la Línea 3 del Metro?

Con la información disponible hasta ahora, el incidente ocurrió antes de que el convoy entrara en operación, por lo que no se ha informado de una afectación directa al servicio regular de la Línea 3.

Las autoridades deberán determinar si el descarrilamiento estuvo relacionado con una falla mecánica, una condición de las vías o algún otro factor técnico.

Esta mañana, durante maniobras internas en los talleres Ticomán, un tren que circulaba sin pasajeros salió de su posición en la vía, derivado de una probable falla en un aparato de cambio de vía, posiblemente asociada a la afectación geológica de la zona. La Línea 3 del… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) August 14, 2026

Se espera que el Metro CDMX emita un reporte oficial con mayores detalles sobre las causas del incidente y las acciones que se realizarán tras la revisión del tren y de la infraestructura de los Talleres Ticomán.

IO