El bofetón europeo de Donald Trump

La política exterior de Trump ha fracasado casi por completo, y su partido también puede esperar una derrota en las elecciones de mitad de período. Mientras tanto, la UE y Canadá, presionadas por el presidente estadounidense, buscan nuevas formas de cooperación. A medida que se acerca el día de la prueba electoral intermedia, Donald Trump empieza a perder por completo el autocontrol. El presidente estadounidense tiene todos los motivos para estar preocupado. Se ha medido una impopularidad entre los votantes estadounidenses que ronda mínimos históricos. La economía flaquea, los precios de los combustibles se han disparado y las promesas electorales que sonaban tan bien no se están cumpliendo. Solo la industria militar y las compañías petroleras pueden estar satisfechas.

Sin embargo, esto no será suficiente para mantener la mayoría legislativa. Con alta probabilidad, los republicanos perderán el Congreso. Pero hay mediciones según las cuales los demócratas podrían alcanzar la mayoría incluso en el Senado. Si esto sucede, Trump no podrá evitar ser sometido a un proceso legal. Y allí podrían caerle encima tales casos de corrupción que podrían arrastrar al fracaso y, según algunos analistas, incluso a una celda de prisión al especulador inmobiliario de Manhattan que escaló hasta la Casa Blanca. Trump quiere evitar esto a toda costa.

Las preocupantes perspectivas podrían corregirse, en parte, con un éxito de política mundial bien comunicable. Trump tiene a su disposición la influencia económica mundial y militar de los Estados Unidos. Podría ser un éxito sin precedentes. Pero no lo es. De hecho, hoy en día parece más bien que todo lo que toca, lo arruina.

Washington dispone de herramientas con las que podría obligar a Moscú a poner fin a la guerra. Pero el presidente estadounidense decidió de otra manera, y regaló al menos un año y medio a Vladímir Putin, con la esperanza de continuar la guerra y evitar el colapso.

Trump también perdió su miniguerra lanzada contra Irán. Teherán, a pesar de los devastadores ataques con misiles sufridos por el país, reforzó su influencia regional, mientras que las duras sanciones internacionales que limitaban severamente al país desde hacía décadas se volvieron inútiles. Trump calculó tan mal que, al final, no pudo proteger a sus aliados ni a las bases militares estadounidenses en la región del golfo Pérsico.

Hoy en día, las consecuencias a largo plazo de la debilidad de Trump siguen siendo imprevisibles. El nuevo orden económico mundial y político-militar que él tanto ansiaba se ha transformado en un caos internacional generalizado que abarca múltiples continentes.

La guerra comercial iniciada contra China con ruidosas amenazas terminó en una vergonzosa retirada. India también mandó a paseo al chantajista de Washington. Según parece, el presidente estadounidense no ha aprendido de lo sucedido hasta ahora y ahora intenta de nuevo una demostración de fuerza. Firmó el paquete de sanciones de Graham aprobado recientemente en el legislativo, pero aun así, cualquier paso que dé puede volverse muy en su contra.

Trump recibió una herramienta brutal para meter en cintura a los Estados que compran recursos energéticos rusos. Sin embargo, los dos mayores socios comerciales de Moscú son precisamente esa China y esa India de las que Washington ya rebotó una vez. Es decir, los golpes a ciegas de Trump pueden herir sobre todo a Estados no precisamente determinantes en la economía mundial, como la pequeña Hungría o Indonesia, que se encuentra entre los de peso medio.

El presidente estadounidense no logró ningún éxito ni en Europa ni en su vecindad inmediata. Al arrinconar al viejo continente y a los canadienses, Trump quería subyugar por completo el sistema de alianzas euroatlántico. Sin embargo, este arma también le salió por la culata. En el asunto de Groenlandia, el agresivo y amenazante presidente estadounidense recibió un rechazo que lo hizo espabilar. Se vio obligado a negociar y a llegar a un acuerdo de compromiso, y eso no es para nada su estilo.

Recientemente, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, planteó la iniciativa de desarrollar más allá el acuerdo de libre comercio que ya funciona con Canadá para convertirlo en una alianza mucho más estrecha, una especie de membresía asociada. Esto no significaría una membresía formal, pero bajo el nombre de “Alianza para el Futuro” superaría con creces las formas de cooperación conocidas hasta ahora. Los detalles de esta asociación económica comenzarán a elaborarse ya a partir de este octubre. La importancia de esta propuesta que afecta a toda Europa es extraordinaria, ya que también se mencionó una idea relativa a la cooperación militar y de defensa.

La Unión Europea crearía con Canadá, el Reino Unido, Noruega y Ucrania un foro de seguridad que, además de construir un sistema modular de defensa antimisiles que cubra la totalidad del continente, daría respuesta a todos aquellos riesgos de seguridad y militares que se ciernen sobre Europa.

Este anuncio es un verdadero bofetón para unos Estados Unidos que han quedado fuera del programa de baile. El señor de la Casa Blanca se puso a dar golpes a ciegas, amenazando con aranceles punitivos y otros chantajes.

A Trump no le sale tener una presidencia exitosa. Prometió hacer a Estados Unidos grande otra vez, pero en su lugar se debate en una defensiva global, sin amigos ni aliados. Ha amenazado ya a casi medio mundo, a Irán, a la Unión Europea, a Canadá, a Dinamarca, y rechazó la petición de ayuda de Arabia Saudita. Mientras tanto, incomoda a sus vecinos con mapas alterados de manera vergonzosa. Se debe principalmente a la serenidad y al profesionalismo diplomático de los líderes estatales canadienses y mexicanos que no reaccionaran de forma exagerada a los cambios de nombres geográficos y coloreos de mapas propios de un nivel de jardín de infancia.

Pero también es completamente incomprensible la forma en que culpa a Ucrania por el encarecimiento del combustible. Según Trump, el diésel cuesta caro en las estaciones de servicio estadounidenses porque, debido a los ataques con drones de Ucrania, Rusia no puede fabricar ni exportar suficiente combustible. Según él, la culpa no es del fracaso de la operación militar contra Irán, ni del cierre parcial del estrecho de Ormuz, ni de la guerra de la agresora Rusia, sino de Ucrania, que lucha por su supervivencia.

A Trump no le preocupan los hechos. En la clasificación mundial de refinado de petróleo, Rusia figura con una participación del 6.5 por ciento. Por lo tanto, la desaparición del diésel ofrecido por ella en el mercado ciertamente no pudo causar la subida de precios. En cambio, la operación militar estadounidense iniciada contra Irán y la parálisis de la ruta de transporte de petróleo más transitada sí que lo hicieron.

Para la administración presidencial no podía ser una sorpresa que por el estrecho de Ormuz pase entre el 25 y el 30 por ciento del petróleo y de los productos petrolíferos transportados por vía marítima en el mundo.

Sobre la mesa de Trump seguramente también pusieron el cálculo de cuánto gana el mayor productor de petróleo del mundo, los Estados Unidos. Las empresas estadounidenses exportan diariamente cinco millones de barriles de crudo y ocho millones de barriles de productos refinados, y dentro de estos, principalmente gasolina, diésel y combustible para aviones. Es decir, conociendo la magnitud del encarecimiento en el mercado mundial, sus ganancias extraordinarias de guerra son vertiginosas. Se trata de esos billones de dólares que ahora complementan los ingresos de guerra de los fabricantes y comerciantes de armas.

Europa se encuentra actualmente en ese lado de la caja donde se forman las filas de los pagadores. Nuestro continente, con la guerra de Ucrania y con su debilidad mostrada en la competencia del mercado mundial, ha recibido una lección histórica de su aliado de ultramar. Los Estados de la Unión Europea parecen estar despertando, buscan la salida del fango. La mayoría de los Estados miembros ve la solución en estrechar más la integración. La posibilidad de recuperación depende ahora de cuánto se logre superar el egoísmo de los Estados nación.

No se dice en vano en Bruselas que, o entramos juntos y unidos al club de los grandes jugadores, o nos convertiremos por separado en actores secundarios incompetentes.