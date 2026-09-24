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Árbol cae sobre red eléctrica y deja sin luz a habitantes de Petcacab en Felipe Carrillo Puerto

La caída de un árbol sobre la red eléctrica dejó sin servicio a habitantes de Petcacab, mientras brigadas de la CFE trabajan para restablecer el suministro.

Justino Xiu Chan

Por Justino Xiu Chan

24 de sept de 2026

2 min

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Habitantes permanecen sin energía eléctrica debido a trabajos de mantenimiento en la red
Habitantes permanecen sin energía eléctrica debido a trabajos de mantenimiento en la red / Justino Xiu Chan

La caída de un árbol en la red de energía eléctrica que abastece el pueblo de Petcacab, ha generado que vecinos de dicha localidad se encuentren sin energía eléctrica, por lo que brigada de la Comisión Federal de Electricidad, ya trabajando para la reparación del desperfecto.

Mientras que en Chunhuas y San José Segundo, Santa Rosa, Melchor Ocampo, se mantienen sin servicios por trabajos de mantenimiento.

La circulación vial fue limitada en algunas calles debido a los niveles de agua

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De acuerdo a información que se pudo indagar se supo que varias zonas del municipio no cuenta con el servicio de energía eléctrica, luego de una intensa lluvia que estuvo acompañado por fuertes vientos y tormentas eléctricas, tal como la localidad de Petcacab, donde los habitantes se quedaron sin energía eléctrica, luego de la caída de un árbol sobre las redes eléctricas que abaste al pueblo.

Ante esta situación se pudo conocer que desde a temprana hora, una brigada, integrado por varios trabajadores y unidades para realizar los trabajos necesarios y poder restablecer el servicio.

Varias calles del centro de la ciudad se inundaron.

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Mientras que en la comunidad de Chunhuas, la Subdelegada Diana Canul Castillo, informó sobre la falta de energía eléctrica en esta población, y que hasta el momento se desconoce el origen del problema, pero que ha sido reportado a la Comisión Federal de Electricidad, para la atención de esta falla.

Indició que la falla se presento desde a las 06 horas de este jueves, y hasta el momento no se ha podido restablecer. Se pudo indagar que la falta de energía se debió a trabajos de limpieza en la zona donde se tiene la red de energía eléctrica.

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