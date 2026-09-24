Cártel de Sinaloa extiende producción de metanfetamina a África; laboratorio podía fabricar 5 toneladas al mes

El Cártel de Sinaloa es investigado por autoridades africanas y australianas por su presunta participación en una red de laboratorios industriales de metanfetamina en el sur de África, utilizada para abastecer mercados internacionales donde esta droga alcanza precios considerablemente superiores a los registrados en Estados Unidos.

Uno de los casos que concentra las investigaciones ocurrió en Swartruggens, Sudáfrica, donde la policía desmanteló en mayo un laboratorio que, de acuerdo con los investigadores, tenía capacidad para producir alrededor de cinco toneladas de metanfetamina al mes.

Las autoridades sospechan que la instalación formaba parte de una cadena destinada a enviar la droga hacia Australia y Nueva Zelanda, considerados mercados especialmente rentables. Allí, el precio de la metanfetamina puede ser entre 65 y 100 veces mayor que en Estados Unidos.

Mexicanos habrían llegado como turistas para instalar laboratorio

De acuerdo con la investigación, algunos ciudadanos mexicanos ingresaron a Sudáfrica bajo la apariencia de turistas interesados en recorrer parques naturales.

La policía sostiene que, en realidad, varios de ellos eran especialistas enviados para participar en la instalación y operación de laboratorios clandestinos.

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Durante el operativo en Swartruggens fueron detenidas 13 personas, cinco de ellas mexicanas, identificadas como químicos. Según las autoridades, habrían comenzado a fabricar la droga poco después de llegar con visas turísticas. También fueron arrestados ciudadanos de Mozambique, Zimbabue y Sudáfrica.

Desde 2024, 16 mexicanos han sido detenidos en Sudáfrica dentro de investigaciones relacionadas con este tipo de instalaciones.

¿Por qué los cárteles mexicanos buscan producir droga en África?

Fuentes de seguridad consultadas señalan que Sudáfrica ofrece condiciones que facilitan el establecimiento de laboratorios clandestinos: amplias extensiones rurales, conexiones marítimas y aéreas internacionales y cercanía comercial con China e India, países desde donde pueden obtenerse productos químicos utilizados en la elaboración de metanfetamina.

Los investigadores también identificaron el uso del método P2P, basado en fenil-2-propanona, una técnica vinculada con la producción mexicana de metanfetamina que hasta ahora no era habitual en Sudáfrica.

En agosto, las autoridades decomisaron cinco toneladas de disolventes, catalizadores y reactivos durante otro operativo realizado cerca de la frontera con Zimbabue. Las investigaciones también permitieron localizar almacenes con productos químicos en Midrand y otro laboratorio industrial en Klipvoor.

The shocking reach of Mexican cartels into South Africa has been laid bare, with the country exposed as a manufacturing base for industrial-scale meth destined for Australia and New Zealand — revealing alleged trafficking networks, criminal links, and the growing challenge facing… pic.twitter.com/KXVB8tLPAQ — IOL News (@IOL) September 24, 2026

Nigeria también detecta laboratorios con participación mexicana

El fenómeno no se limita a Sudáfrica. Autoridades de Nigeria también reportaron la aparición de laboratorios de metanfetamina presuntamente vinculados con grupos criminales mexicanos.

En mayo fue desmantelado el laboratorio de este tipo más grande localizado hasta ahora en ese país, en el estado de Ogun. En el operativo fueron detenidos tres mexicanos y siete nigerianos, mientras que otro ciudadano mexicano fue capturado un mes después en Oyo.

Desde 2016, cinco de los 28 laboratorios de metanfetamina desarticulados en Nigeria tuvieron participación de ciudadanos mexicanos, de acuerdo con la agencia antidrogas de ese país.

Las investigaciones apuntan a que estas estructuras no sólo buscan enviar drogas hacia Oceanía, Europa y el sudeste asiático.

Autoridades de la región también han advertido que el aumento en la producción y tránsito de sustancias sintéticas puede incrementar su disponibilidad y consumo dentro de los propios países africanos.

Con información de AFP

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