¿Qué hacer en Yucatán este fin de semana? Eventos del 25, 26 y 27 de septiembre

Si estás buscando qué hacer en Yucatán este fin de semana, del viernes 25 al domingo 27 de septiembre habrá una agenda con actividades para distintos gustos.

Mérida concentrará buena parte de los eventos, aunque también habrá opciones en Progreso y Tzucacab.

Noticia Destacada CFE anuncia cortes de luz en Yucatán este viernes 25 de septiembre: horario y zonas afectadas

La programación incluye propuestas culturales, espectáculos, actividades para jóvenes, celebraciones tradicionales y opciones para disfrutar del fin de semana sin salir del estado.

Agenda de eventos en Yucatán del 25 al 27 de septiembre

Para quienes quieran organizar su fin de semana, estas son las principales actividades:

Viernes 25 de septiembre

Vaquería en honor al Cristo de las Ampollas — Catedral de Mérida.

Much’Ik: Festival de las Juventudes — Centro de Convenciones Siglo XXI.

Noticia Destacada Muelle de arcos de Progreso cumple 85 años como símbolo de la historia portuaria de Yucatán

Sábado 26 de septiembre

Much’Ik: Festival de las Juventudes — Centro de Convenciones Siglo XXI.

Camina al Atardecer sobre el Mar — Muelle de Arcos de Progreso.

Primera semifinal de Embajadora de Xmatkuil — Tzucacab

Noche Mexicana — Remate de Paseo de Montejo 8:00 p. m.

Domingo 27 de septiembre