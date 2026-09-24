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¿Qué hacer en Yucatán este fin de semana? Eventos del 25, 26 y 27 de septiembre

Del viernes 25 al domingo 27 de septiembre habrá eventos en distintos puntos de Yucatán, con opciones culturales, musicales, recreativas y familiares.

Por Redacción Por Esto!

24 de sept de 2026

1 min

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La cartelera del fin de semana contempla eventos en Mérida, Progreso y Tzucacab
La cartelera del fin de semana contempla eventos en Mérida, Progreso y Tzucacab / Especial

Si estás buscando qué hacer en Yucatán este fin de semana, del viernes 25 al domingo 27 de septiembre habrá una agenda con actividades para distintos gustos.

Mérida concentrará buena parte de los eventos, aunque también habrá opciones en Progreso y Tzucacab.

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La programación incluye propuestas culturales, espectáculos, actividades para jóvenes, celebraciones tradicionales y opciones para disfrutar del fin de semana sin salir del estado.

Agenda de eventos en Yucatán del 25 al 27 de septiembre

Para quienes quieran organizar su fin de semana, estas son las principales actividades:

Viernes 25 de septiembre
  • Vaquería en honor al Cristo de las Ampollas — Catedral de Mérida.
  • Much’Ik: Festival de las Juventudes — Centro de Convenciones Siglo XXI.
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Sábado 26 de septiembre
  • Much’Ik: Festival de las Juventudes — Centro de Convenciones Siglo XXI.
  • Camina al Atardecer sobre el Mar — Muelle de Arcos de Progreso.
  • Primera semifinal de Embajadora de Xmatkuil — Tzucacab
  • Noche Mexicana — Remate de Paseo de Montejo 8:00 p. m.
Domingo 27 de septiembre
  • Biciruta — Paseo de Montejo, desde las 8:00 a. m.
  • Mérida en Domingo — Plaza Grande, desde las 11:00 a. m.

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