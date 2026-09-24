Clima en Yucatán 25 de septiembre: Seguirán los chubascos y calor de 36 grados este viernes

Durante este viernes 25 de septiembre se pronostican chubascos en Yucatán, mientras las temperaturas calurosas continuarán hasta con 36° C de temperatura.

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” dio a conocer que una vaguada sobre la región, en interacción con otra vaguada en el nivel superior de la tropósfera, favorecerá chubascos con chubascos en Yucatán.

Además, el ambiente será caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos del sureste de 10 a 20 km/h, con posibles rachas mayores a 35 km/h, aunque en la tarde se tornarán del norte-noreste y norte en el litoral yucateco.

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Este viernes en Mérida, la temperatura máxima alcanzará alrededor de los 36° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 23° C al amanecer.

Aunque las primeras horas del día podrían sentirse ligeramente frescas, por la noche volverá el ambiente cálido en gran parte de la capital yucateca.

Para el puerto de Progreso se esperan temperaturas de entre 24 y 32° C, con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

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En Tekax, al sur del estado, el termómetro oscilará entre los 23 y 32° C, mientras que en Tizimín se prevén valores de entre 23 y 33° C.

En Valladolid, además de temperaturas de entre 23 y 34° C, existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y tomar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas, reducción de visibilidad y rachas de viento durante las precipitaciones.