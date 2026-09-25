Campesinos de Hopelchén y Dzitbalché denuncian despojo de hectáreas mayas en Campeche

Campesinos de los municipios de Hopelchén y Dzitbalché denunciaron el despojo de cientos de hectáreas que, aseguran, pertenecen a comunidades mayas, mediante documentos que calificaron de irregulares, mientras las autoridades agrarias mantienen rezagados los procedimientos para regularizar la propiedad de quienes han trabajado estas tierras durante décadas.

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Raúl Quej González, dirigente estatal de la Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina (COUC) A.C., afirmó que la problemática se ha extendido principalmente en Hopelchén, donde, acusó, particulares han adquirido grandes extensiones de terrenos nacionales mediante procedimientos que calificó de ilegales, para posteriormente utilizar esos documentos en procesos judiciales contra los propios campesinos.

Señaló el caso de alrededor de 20 campesinos de Suc-Tuc, Hopelchén, quienes enfrentan un conflicto por aproximadamente 276 hectáreas de terrenos nacionales que, según explicó, comenzaron a gestionar ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) desde hace tres años. No obstante, afirmó que durante el proceso aparecieron documentos mediante los cuales particulares pretenden acreditar la propiedad de esas tierras.

La dirigencia de la COUC afirmó que particulares han adquirido terrenos nacionales en Hopelchén mediante trámites ilegales. / Alejandro Balan

Quej González sostuvo que algunos de los campesinos ya enfrentan denuncias y procesos ante la Fiscalía y los Juzgados, pese a que, desde su perspectiva, se trata de un conflicto agrario que debería ser atendido por las instancias federales competentes y los tribunales agrarios.

Expuso además que la COUC tiene registradas más de 100 solicitudes de terrenos nacionales ante la Sedatu, algunas con más de 20 años de antigüedad.

En Dzitbalché, Miguel Chan Sulub expuso otro conflicto que, dijo, se remonta a más de una década y comprende 42 hectáreas. Mientras que José Xool, representante de campesinos de Suc-Tuc, aseguró que la disputa por otras 276 hectáreas tiene más de 40 años de antecedentes.

La organización campesina mantiene más de 100 solicitudes de terrenos nacionales ante Sedatu, con rezagos de hasta 20 años. / Alejandro Balan

Explicó que durante el gobierno de Jorge Salomón Azar García fueron retirados de esas tierras para desarrollar un proyecto agrícola de toronja y naranja. Aunque esas actividades concluyeron, afirmó que la comunidad nunca recuperó el territorio que, de acuerdo con su versión, había sido trabajado por sus padres y abuelos.

Xool sostuvo que actualmente Suc-Tuc cuenta con alrededor de tres mil habitantes y enfrenta la falta de tierras para que las nuevas generaciones puedan cultivar y obtener su sustento. Acusó también que han sido presentados documentos que, según dijo, la Procuraduría Agraria habría considerado apócrifos, aunque el conflicto continúa y los campesinos aseguran haber enfrentado presencia de policías y otras corporaciones en los predios.

José Guadalupe Escobar Herrera, dirigente nacional de la organización, informó que recientemente comenzaron reuniones con autoridades de la Sedatu y Gobernación para destrabar diversos conflictos agrarios. Señaló que buscan integrar una agenda con las instituciones del sector y solicitaron abogados agrarios para atender los casos de los campesinos.

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Los dirigentes advirtieron que, ante la falta de respuestas, participarán en la movilización prevista para el día 30, en la que menonitas acudirían con tractores al Palacio de Gobierno para exigir atención y solución a los conflictos por las tierras.

JGH