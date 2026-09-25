Blindan Palacio Nacional y Bellas Artes por marcha de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Palacio Nacional, el Palacio de Bellas Artes y otros inmuebles del Centro Histórico de la Ciudad de México fueron protegidos con vallas metálicas ante la marcha prevista para este sábado 26 de septiembre por el duodécimo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Las barreras también fueron colocadas en inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mientras que distintos establecimientos de Paseo de la Reforma instalaron protecciones en accesos, cristales y fachadas.

La movilización está programada para comenzar alrededor de las 16:00 horas en el Ángel de la Independencia y avanzar por Paseo de la Reforma hacia el Zócalo capitalino, donde concluirá frente a Palacio Nacional.

¿Cuál será la ruta de la marcha por Ayotzinapa?

De acuerdo con la convocatoria difundida por familiares y organizaciones, el contingente partirá del Ángel de la Independencia y avanzará hacia el Centro Histórico.

La instalación de vallas forma parte de las medidas preventivas que suelen desplegar las autoridades capitalinas en concentraciones de gran afluencia en esa zona. En movilizaciones anteriores por el caso Ayotzinapa, la ruta también ha contemplado el trayecto del Ángel al Zócalo.

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Protestas exigen avances en la investigación

La movilización ocurrirá a 12 años de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, cuando desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

Familiares y estudiantes han mantenido durante los últimos días distintas protestas para exigir avances en las investigaciones y conocer el paradero de los jóvenes.

El despliegue preventivo en el Centro Histórico comenzó después de una manifestación frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde los participantes reclamaron respuestas sobre el caso y cuestionaron conclusiones recientes del organismo respecto del papel institucional de las Fuerzas Armadas.

Inicia mitin de Normalistas para exigir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, medidas que garanticen la certeza jurídica y el castigo a los responsables sin recurrir a estructuras administrativas

paralelas que debiliten el proceso penal. #Ayotzinapa12años #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/VQlxJbFJj0 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) September 25, 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este viernes que el Gobierno federal presentará el lunes 29 de septiembre un nuevo reporte sobre Ayotzinapa, con información sobre líneas de investigación, búsquedas y detenciones recientes.

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