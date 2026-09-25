Huracán Polo categoría 5 provoca cierre de puertos en cinco estados; Protección Civil mantiene vigilancia

El Huracán Polo, nuevamente en categoría 5, mantiene restricciones a la navegación en distintos puertos del Pacífico mexicano mientras autoridades federales continúan con la vigilancia por lluvias, viento y oleaje asociados al ciclón.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó este viernes 25 de septiembre que concluyeron las sesiones de los puestos de comando instalados en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Manzanillo, Colima, después de cinco días de labores preventivas y de coordinación ante el paso del sistema.

De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades registraron saldo blanco y ausencia de afectaciones significativas en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Sin embargo, las dependencias permanecerán en vigilancia durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales.

Para atender los posibles efectos de Polo se desplegó una fuerza de tarea de 22 mil 504 elementos, con participación de instituciones federales, estatales y municipales.

¿Qué puertos están cerrados por el huracán Polo?

La Secretaría de Marina (Semar) informó que permanecen cerrados a embarcaciones mayores los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Acapulco, Guerrero.

Noticia Destacada Huracán Polo baja a categoría 4 tras alcanzar nivel 5; mantiene lluvias y oleaje elevado en el Pacífico

Para embarcaciones menores se establecieron cierres en San José del Cabo y Cabo San Lucas, Baja California Sur; Barra de Navidad, Jalisco; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Acapulco, Guerrero, y Puerto Escondido, Oaxaca.

Las autoridades pidieron evitar riesgos en actividades marítimas, turísticas y ribereñas, así como atender los avisos oficiales ante posibles cambios en las condiciones del océano.

Protección Civil mantiene vigilancia pese al saldo blanco

La CNPC explicó que los puestos regionales permitieron coordinar acciones de prevención, preparación y atención ante los efectos de Polo en las costas del Pacífico.

En el operativo participaron la Defensa, Marina, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, Conagua y Comisión Federal de Electricidad, además de autoridades de los estados involucrados.

⚠️@SEMAR_mx informa cierre de puertos debido al huracán #Polo, categoría 5:



🌊Océano Pacífico🌊



⛴️ - Embarcaciones mayores:

🔹 Michoacán: Lázaro Cárdenas.

🔹 Guerrero: Acapulco.



⛵ - Embarcaciones menores:

🔹 Baja California Sur: San José del Cabo y Cabo San Lucas.

🔹 Jalisco:… pic.twitter.com/7nFWG2iOdL — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 25, 2026

Aunque concluyeron las sesiones presenciales de los puestos de mando en Michoacán y Colima, las instituciones continuarán en sesión permanente ante cualquier emergencia hidrometeorológica que pueda presentarse durante la temporada.

El despliegue preventivo se activó desde que Polo alcanzó categoría 5 y comenzó a generar lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado frente a las costas del occidente y sur del país.

Las autoridades recomendaron mantener atención a los comunicados del Servicio Meteorológico Nacional, Conagua, Protección Civil y Semar, especialmente en las entidades costeras expuestas a los efectos del ciclón.

IO