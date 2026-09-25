Binomio canino detecta presunta marihuana en paquete en el aeropuerto de Mérida

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México y la Novena Zona Naval, aseguraron una bolsa con aproximadamente 12 gramos de hierba seca con características similares a la marihuana, durante una inspección de paquetes en la sección Aduanera del Aeropuerto Internacional de Mérida, Yucatán.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, el aseguramiento ocurrió cuando un binomio canino de la Novena Zona Naval participó en las labores de inspección realizadas en el recinto fiscalizado del aeropuerto.

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Durante la revisión, los elementos localizaron una caja de cartón de paquetería que en su interior contenía una bolsa de plástico con la hierba seca, cuyas características eran similares a las de la marihuana.

Tras el hallazgo, el material fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes continuarán con las investigaciones y determinarán lo conducente conforme a los procedimientos legales correspondientes.

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La Semar señaló que estas acciones forman parte de las labores de inspección y vigilancia realizadas en coordinación con las autoridades que operan en el recinto aeroportuario.