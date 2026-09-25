Ernesto Ruffo Appel seguirá proceso en prisión domiciliaria tras audiencia en el Altiplano

El exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel continuará su proceso penal bajo prisión domiciliaria, luego de que una jueza modificó este viernes 25 de septiembre la medida cautelar que lo mantenía recluido en el penal federal del Altiplano.

La resolución se tomó durante una audiencia en la que la defensa del exmandatario solicitó revisar las condiciones de su prisión preventiva. Hasta antes de esta diligencia, Ruffo permanecía internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

La audiencia había sido programada precisamente para determinar si podía continuar el proceso desde su domicilio, después de que un juzgado federal ordenó una nueva revisión de la medida cautelar.

¿Por qué Ruffo Appel pidió prisión domiciliaria?

La defensa argumentó la edad y condiciones de salud del exgobernador como elementos para solicitar que la prisión preventiva se cumpliera fuera del penal.

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Ruffo Appel tiene 74 años y su equipo jurídico presentó información médica como parte de la petición para modificar la medida cautelar.

La decisión de este viernes modifica únicamente el lugar en el que continuará sujeto al proceso penal y no representa una absolución ni el cierre de la investigación.

¿De qué acusa la FGR a Ernesto Ruffo Appel?

Ruffo Appel fue detenido en julio de 2026 y permanece vinculado a proceso por acusaciones relacionadas con presunta delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

🔴 #ÚltimaHora | Ernesto Ruffo Appel continuará su proceso en prisión domiciliaria.



El exgobernador de Baja California, acusado por la FGR de presuntamente encabezar una red de huachicol fiscal, dejará el penal del Altiplano, pero seguirá sujeto al proceso penal. ⚖️ pic.twitter.com/G9yk7HRdE0 — Así Las Cosas (@asilascosasw) September 25, 2026

La Fiscalía General de la República lo ha señalado dentro de una investigación por una supuesta red dedicada al ingreso ilegal de combustibles desde Estados Unidos hacia México. La defensa del exgobernador ha rechazado las imputaciones.

Con la nueva determinación judicial, el exmandatario podrá continuar el procedimiento desde su domicilio bajo las condiciones que establezca la autoridad competente.

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