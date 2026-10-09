Quintana Roo podrá verificar prestadores turísticos por convenio con la Federación

Quintana Roo podrá verificar directamente a prestadores de servicios turísticos con una orden emitida por la Federación hasta el 24 de septiembre del 2027, tras el convenio firmado entre la Secretaría de Turismo federal (Sectur) y el Gobierno del Estado.

El convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación ayer, faculta a la Secretaría de Turismo estatal (Sedetur) para realizar las visitas de verificación del cumplimiento de la Ley General de Turismo, su reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas del sector.

Sin embargo, la orden de verificación la emite la Dirección General de Normalización y Verificación de la Sectur, que es también la instancia que resuelve si hubo infracción y notifica al prestador.

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El estado únicamente arma el expediente y lo envía en formato digital. Las visitas se concentrarán en establecimientos con quejas o inconformidades previas.

La Federación no cede la facultad de origen, conserva la supervisión y puede revisar en cualquier momento las acciones que realice el estado.

Lo que se busca es constatar el cumplimiento de la normativa en materia turística, su reglamento y la Ley de Infraestructura de la Calidad en lo vinculado a las normas oficiales mexicanas de turismo y a los estándares de la materia, conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Los verificadores deberán portar credencial emitida por la Sectur. / Rodolfo Flores

El personal estatal que realice las verificaciones deberá acreditar capacitación previa, no contar con antecedentes penales ni sanciones administrativas, así como portar la credencial expedida por la secretaría federal.

Como parte del mecanismo de control, en los primeros 10 días de cada mes el estado deberá enviar el reporte del anterior y los expedientes integrados. No habrá intercambio de recursos: cada parte cubrirá sus propios gastos.

Actualmente la Sedetur opera el Registro Estatal de Turismo de Quintana Roo, que ha ya contabiliza más de 3 mil 500 prestadores de servicios turísticos inscritos en el 2026, por encima de los 3 mil 300 registrados durante el 2025.

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Buscan regular Airbnb

El padrón público reúne 52 giros relacionados con la actividad turística y se perfila como una herramienta para ordenar y supervisar al sector en Quintana Roo, informó el subsecretario de Turismo estatal, Andrés Aguilar Becerril.

La plataforma también será utilizada como base para un programa dirigido a regular las viviendas de alquiler vacacional que operan mediante aplicaciones digitales.

La Sedetur trabaja en un criterio homologado desde el Consejo Consultivo de Turismo para que los municipios puedan incorporarlo a sus reglamentos locales.

El acuerdo del convenio entre el Gobierno federal y estatal publicado ayer está firmado por Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, asistida por Nathalie Veronique Desplas Puel, subsecretaria.

Por el estado signó la Gobernadora María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, asistida por Bernardo Cueto Riestra, secretario de Turismo, y Omar Govea Hernández, subsecretario de Planeación, Desarrollo Turístico y Mejora Regulatoria.