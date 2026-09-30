Joaquín Díaz Mena supervisa junto al Infonavit los avances de Vivienda para el Bienestar y Ciudad Renacimiento en Yucatán

El gobernador Joaquín Díaz Mena sostuvo una reunión de trabajo con el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, para revisar los avances del Programa Vivienda para el Bienestar y del proyecto Ciudad Renacimiento.

El encuentro se realizó en las oficinas centrales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en la Ciudad de México, donde ambos funcionarios analizaron las acciones de coordinación entre el Gobierno de Yucatán y el Gobierno de México para ampliar el acceso a una vivienda en la entidad.

Durante la reunión también se revisaron los proyectos habitacionales previstos para la zona metropolitana de Mérida y los municipios del interior del estado, así como las obras de infraestructura necesarias para acompañar los nuevos desarrollos.

Díaz Mena señaló que el objetivo es facilitar que más familias trabajadoras puedan acceder a una vivienda y construir un patrimonio propio, especialmente aquellas que han enfrentado dificultades para adquirir un hogar.

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“Una casa propia es el primer patrimonio de una familia trabajadora. Con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con el Infonavit estamos haciendo realidad en Yucatán un derecho que durante décadas estuvo lejos de miles de hogares”, afirmó el Gobernador.

Yucatán contempla más de 72 mil viviendas

Como parte del Programa Vivienda para el Bienestar, Yucatán tiene una meta sexenal de 72 mil 770 viviendas, cuya construcción estará distribuida entre distintas instituciones federales.

Del total previsto, 60 mil viviendas estarán a cargo del Infonavit, mientras que 10 mil corresponderán a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 2 mil 770 al Fovissste.

La estrategia contempla ampliar la cobertura habitacional tanto en la zona metropolitana como en los municipios del interior del estado, con el propósito de atender a más trabajadores y familias.

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Díaz Mena y Romero Oropeza acordaron mantener la coordinación institucional para agilizar los proyectos en marcha y acompañar los nuevos desarrollos con infraestructura, en busca de reducir las brechas de desigualdad y ampliar las alternativas de acceso a una vivienda.

El Gobernador también agradeció al titular del Infonavit el respaldo a las familias yucatecas y reiteró que el Gobierno del Renacimiento Maya continuará trabajando con las instituciones federales y los ayuntamientos para dar seguimiento a los proyectos habitacionales.