Claudia Sheinbaum destaca en Veracruz avance de Vivienda para el Bienestar y anuncia 1.2 millones de casas del Infonavit

Durante el evento Vivienda para el Bienestar, realizado este sábado 3 de octubre en Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó los avances del programa federal y aseguró que el acceso a una casa debe formar parte de los derechos de las familias mexicanas.

Ante habitantes de la entidad, la mandataria señaló que el programa registra un avance de 43 por ciento. La estrategia nacional contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas durante el sexenio, de acuerdo con información oficial del Gobierno de México.

Sheinbaum sostuvo que la política de vivienda busca beneficiar principalmente a familias con menores ingresos y reducir las barreras que durante años limitaron el acceso a una vivienda adecuada.

En Veracruz, el Gobierno federal estableció una meta de 102 mil acciones habitacionales durante el sexenio.

La vivienda como un derecho para las familias

Durante su intervención, la presidenta retomó pasajes de la historia de México y recordó el planteamiento de José María Morelos sobre la responsabilidad de los gobiernos para reducir las desigualdades sociales.

Sheinbaum vinculó esa idea con la entrega de una vivienda, al considerar que contar con un hogar propio representa una posibilidad de mejorar las condiciones de vida de las familias de menores recursos.

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La presidenta también destacó el incremento del salario mínimo registrado durante los últimos años y relacionó este comportamiento con una mayor capacidad de las instituciones de vivienda para obtener recursos mediante las aportaciones de los trabajadores.

De acuerdo con el discurso pronunciado en Veracruz, el Infonavit tiene previsto construir 1.2 millones de viviendas durante el periodo de gobierno.

Infonavit y el financiamiento para nuevas viviendas

La mandataria federal señaló que el fortalecimiento financiero del Infonavit permitirá ampliar la construcción habitacional y atender a trabajadores que buscan acceder a una casa.

El Programa de Vivienda para el Bienestar contempla mecanismos diferenciados para derechohabientes del Infonavit y del Fovissste, así como para personas que no pertenecen a estos sistemas.

Entre los criterios establecidos para determinados esquemas se encuentran los ingresos de hasta dos salarios mínimos y la ausencia de un crédito hipotecario vigente.

En el caso de Veracruz, distintas dependencias federales ya han reportado acciones de vivienda y regularización de créditos para familias de la entidad. Fovissste, por ejemplo, informó en junio que casi 12 mil personas acreditadas en Veracruz habían recibido algún apoyo relacionado con sus créditos.

Sheinbaum: “la vivienda” debe ser un derecho

En su mensaje, Claudia Sheinbaum sostuvo que las políticas públicas deben permitir que las familias trabajadoras tengan acceso a educación, salud y vivienda.

La presidenta también reconoció el trabajo de los equipos responsables de la construcción y pidió mantener el ritmo de las obras.

El programa federal tiene como objetivo nacional alcanzar 1.8 millones de viviendas, además de acciones de mejoramiento, financiamiento y regularización. La estrategia está dirigida especialmente a sectores de la población que enfrentan mayores dificultades para acceder a una vivienda adecuada.

Al finalizar su intervención, Sheinbaum felicitó a las familias beneficiarias y a quienes participan en la construcción de los desarrollos habitacionales, antes de cerrar su mensaje con un reconocimiento a Veracruz.

IO