Gobierno federal destaca creación de empleos en México y prevé mayor crecimiento económico por inversión pública

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la creación de empleos continuará impulsada por la inversión en obra pública y construcción de vivienda, luego de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó una cifra histórica de trabajadores afiliados durante septiembre de 2026.

Durante su conferencia mañanera de este viernes 9 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que el desempeño económico del país mejorará durante el segundo semestre del año y que esta tendencia continuará en 2027.

Sheinbaum destaca crecimiento del empleo formal en México

Cuestionada sobre los resultados del IMSS, que al cierre de septiembre contabilizó 22 millones 927 mil 276 puestos de trabajo, la presidenta atribuyó las perspectivas de crecimiento económico a las inversiones que realiza su administración.

Del total de trabajadores registrados, 87.1 por ciento corresponde a puestos permanentes, equivalentes a 19 millones 967 mil 281 empleos, mientras que el resto son eventuales.

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"El segundo semestre va a ser mucho mejor que el primer semestre de este año y el próximo año mucho mejor", afirmó Sheinbaum.

Inversión en vivienda y obra pública impulsará empleos, afirma Sheinbaum

La mandataria explicó que el Gobierno federal mantiene proyectos de infraestructura pública y esquemas de inversión mixta que, a su juicio, contribuirán a la generación de puestos de trabajo.

Destacó que la construcción de vivienda representa una inversión superior a 300 mil millones de pesos anuales, principalmente mediante el programa Vivienda para el Bienestar y los créditos del Infonavit y de la Sociedad Hipotecaria Federal.

Sheinbaum señaló que la actividad de la construcción también tiene efectos sobre otros sectores económicos debido a los empleos indirectos que genera.

Finalmente, reiteró su expectativa de que la inversión pública y los proyectos habitacionales contribuyan al crecimiento del empleo y de la economía mexicana durante los próximos meses.

IO