Ocupación hotelera cae en Playa del Carmen y aumentan los despidos

Los hoteleros de la Riviera Maya continúan despidiendo y reprogramando días solidarios a sus colaboradores, la baja ocupación hotelera ha obligado a los directivos a reducir la nómina y están expulsando a trabajadores de mayor antigüedad, comentaron ex empleados.

Javier “R”, es uno de los despedidos después de 5 años de haber prestado sus servicios, relató que se desempeñaba como recepcionista de un hotel, y que al bajar la ocupación lo eliminaron de la nómina.

Dijo que aceptó su destitución pero que le advirtieron de no hacer pública su baja laboral, "están despidiendo a la gente con antigüedades de 3, 5 y 10 años, y solo están dejando a nuevos colaboradores".

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En los hoteles quieren gente nueva, aunque tengas poca experiencia no les importante, quieren gente moldeable, y está pasando en varios hoteles, nadie lo denuncia por miedo a las represalias, hay amenazas de boletinarnos si lo hacemos público, agregó Javier “R”.

Por su parte José Uribe, ex empleado del sector gastronómico, opinó que lleva seis meses desempleado y espera que para diciembre con la temporada vacacional mejore la ocupación para ocuparse, no puedo rendirme, ahora mi familia está costeando los gastos del hogar, esto es complicado, relató.

No pago renta pero tengo que costear gastos por servicios de agua potable, luz, comida, gastos de mis hijos que van la escuela, no hablemos de comprarse ropa nueva porque para eso no alcanza el dinero, refirió.

David Mendoza, también fue despedido de su trabajo de recepcionista hotelero, se reservó hablar del tema porque dijo, quiero esperar para regresar a los hoteles, si lo hacemos público hay represalias de los directivos, opinó.

He trabajado por más de 10 años en la hotelería de la Riviera Maya, he visto períodos bajos de turismo, pero no como ahora de que lo estamos viviendo, esto es insólito, sabemos que cada septiembre y octubre de cada año es baja temporada, pero este 2026 no se distinguió el período de vacas flacas, comentó David Mendoza.

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No obstante, para Juan López, guía de turista, ante esta inestabilidad en el turismo, no hay nada seguro porque el sargazo sigue golpeado las costas de este centro vacacional, incluso, varios compañeros de trabajo se fueron de la ciudad al caer las actividades, relató.

De acuerdo a datos de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, actualmente el sector reporta una ocupación del 50 por ciento, ante el 56.6 por ciento del mismo período pero de octubre 2025.

Por su parte la Asociación de Pequeños Hoteles de Playa del Carmen actualmente reportan el 30 por ciento de ocupación, ante el 47 por ciento de octubre del 2025.