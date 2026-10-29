INE destruirá más de 22 mil formatos de credenciales para votar en Quintana Roo

La Comisión Local de Vigilancia del Registro Federal de Electores, en la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Quintana Roo, aprobó por unanimidad la destrucción de 22 mil 752 formatos de Credencial para Votar con Fotografía. Los documentos corresponden al periodo comprendido entre el 6 de julio y el 27 de septiembre de 2026.

Durante la sesión ordinaria, y como parte del procedimiento, se leyó y verificó una muestra de 4 mil 550 formatos, cerca del 20 por ciento del universo estatal, con el fin de corroborar la información de los documentos que serían destruidos.

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Por distrito electoral federal, el Distrito 03 concentró la mayor cantidad con 8 mil 111 formatos, seguido del Distrito 01 con 7 mil 197. El Distrito 04 registró 3 mil 739 y el Distrito 02, 3 mil 705, con lo que se completa la totalidad de formatos considerados.

En cuanto al motivo del retiro, la gran mayoría tuvo su origen en trámites de canje: 21 mil 369 formatos en todo el estado. Otros 807 se clasificaron como retirados por otra causa, 350 por movimiento posterior, 206 fueron devueltos por terceros y 20 corresponden a casos de defunción.

El desglose por distrito muestra comportamientos distintos. En el Distrito 01 se contabilizaron 6 mil 733 formatos por canje, 68 devueltos por terceros, 87 por movimiento posterior, tres por defunción y 306 por otra causa. En el Distrito 02 hubo 3 mil 122 por canje, 120 devueltos por terceros, 69 por movimiento posterior, cinco por defunción y 389 por otra causa.

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En el Distrito 03 se identificaron 7 mil 954 formatos por canje, 137 por movimiento posterior, siete por defunción y 13 por otra causa, sin registro de documentos devueltos por terceros. Finalmente, el Distrito 04 contabilizó 3 mil 560 por canje, 18 devueltos por terceros, 57 por movimiento posterior, cinco por defunción y 99 por otra causa.

El INE precisó que la destrucción forma parte de los procedimientos de control registral del Instituto y se realiza conforme a las disposiciones aplicables para el manejo y resguardo de la documentación relacionada con la Credencial para Votar.