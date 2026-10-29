Localizan sin vida a hombre desaparecido desde el 27 de octubre en el río Palizada, Campeche

Luego de permanecer desaparecido desde el pasado 27 de octubre, Jorge Luis López López fue localizado sin vida en aguas del río Palizada, en la zona de Ribera Gómez, municipio de Palizada. Las autoridades y los equipos de búsqueda confirmaron que murió por ahogamiento.

Noticia Destacada Siguen sin localizar a persona desaparecida en el río de Ribera Gómez, Palizada

El hallazgo ocurrió después de varias horas de rastreo por parte de elementos de Protección Civil y Seguridad Pública, quienes mantuvieron recorridos durante la noche y madrugada en el afluente y sus alrededores, sin resultados favorables hasta los últimos reportes.

López López había sido reportado como desaparecido el 27 de octubre en la zona de Ribera Gómez. Tras el aviso, las corporaciones de emergencia desplegaron un operativo para localizarlo, con recorridos a lo largo del río y restricciones para evitar que habitantes interfirieran en las labores.

Finalmente, los equipos confirmaron su localización y el fallecimiento por ahogamiento. El caso generó movilización de las autoridades municipales y de los cuerpos de emergencia, que mantuvieron la búsqueda hasta dar con el paradero del hombre.

Hasta el momento, no se han proporcionado más detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el incidente.

JGH