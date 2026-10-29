Intensa movilización policiaca se registró en la comunidad de Tihosuco en Felipe Carrillo Puerto

Como resultado de una sigilosa movilización de elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, se recuperaron dos motocicletas, una televisión y un ventilador que presuntamente contaban con reporte de robo en la comunidad de Tihosuco. Hasta el momento la representación social no ha informado sobre estas acciones emprendidas.

De acuerdo con información que se pudo indagar con fuentes policiacas se supo que en las últimas horas, en la comunidad de Tihosuco, se registró un discreto movimiento de elementos de la Policía de Investigación, de la Fiscalía General del Estado, para realizar diligencias de una carpeta de investigación.

Se pudo indagar que la presencia de los elementos de la Policía de Investigación se registró en la colonia Cecilio Chi de la comunidad de Tihosuco, cuando los agentes llevaban presuntamente el caso de robo.

Por lo que llegaron hasta en un domicilio alejado del centro, para entrevistarse con una mujer. Más tarde se supo que en este lugar fueron extraídas, por lo menos, dos motocicletas que presuntamente contaban con reporte de robo, así como una televisión y un ventilador.

Se supo que, debido a que los agentes de investigación se desplazaban a bordo de un vehículo compacto, evitando de esta manera a que sean reconocidos de que, si se trataban de agentes de la FGE, para poder actuar en contra de las personas que investigaban y que al final no detuvieron a ninguna persona.

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De igual manera los agentes requirieron del apoyo de agentes policiacos municipales, para que con una patrulla pudieran transportar las dos motocicletas y objetos electrodomésticos que fueron recuperados a la comandancia municipal mientras resolvían el problema para trasladar los objetos y unidades hasta la cabecera municipal.Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha informado sobre los resultados de estas acciones policiales, y se espera que en las próximas horas pudieran emitir algún comunicado sobre estos resultados.

Mientras que, por otro lado, en la cabecera municipal, elementos de la Guardia Nacional, instalaron un filtro de revisión en el acceso a esta ciudad con carretera que conduce a la capital del Estado, para la revisión de unidades que entran y salen de la ciudad, principalmente vehículos con cajas cerradas.

Se desconocen los resultados de este amplio despliegue de agentes de la Guardia Nacional, mientras que otras unidades, junto con la patrulla de la policía municipal, realizaban recorridos de vigilancia en el centro y colonias populares, para resguardar la seguridad de la ciudadanía carrilloportense.