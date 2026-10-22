Promueven credencialización para acceder a consultorios gratuitos en Quintana Roo

Con recursos federales promovidos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, habitantes de este destino y de los demás municipios de Quintana Roo podrán acceder a nuevos consultorios médicos con farmacia y servicios de laboratorio gratuitos, como parte del Servicio Universal de Salud. Mientras se alista la apertura de estas unidades, personal de la Secretaría de Bienestar recorre distintos sectores de la ciudad para promover el trámite de la credencial, requisito establecido para acceder a las prestaciones.

Las brigadas también convocan a los vecinos a participar en asambleas comunitarias, donde se elegirán comités conformados por presidentes, secretarios y tesoreros, encargados de administrar los fondos federales para rehabilitar inmuebles y acondicionarlos para la atención médica.

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Yesenia Maldonado, integrante de una cuadrilla de Bienestar, explicó que se requiere el respaldo de la población, pues el Gobierno federal destinará recursos para habilitar 187 consultorios y sus respectivas farmacias.

Durante los recorridos, otra promotora destacó que el programa ofrecerá consultas médicas y análisis de laboratorio sin costo, siempre que los beneficiarios cuenten con la credencial del Servicio Universal de Salud. Sin embargo, todavía no se ha especificado cuánto dinero recibirá cada sede ni cuándo comenzarán las obras de adecuación.

Ángela, una de las brigadistas encargadas de registrar a la población, informó que los módulos permanecerán activos hasta el domingo y que existen puntos de atención en diversas regiones, además de las oficinas centrales de la Secretaría de Bienestar. Según su estimación, en algunas sedes se realizan alrededor de 200 trámites diarios, aunque no presentó un balance oficial.

Para obtener la identificación se solicita una credencial oficial del INE, comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses, CURP certificada, correo electrónico y dos números telefónicos. La inscripción está disponible para personas de todas las edades.

Entre los ciudadanos interesados, Salomé García consideró que la iniciativa puede representar un respaldo para las familias con menos recursos, especialmente cuando enfrentan gastos derivados de una enfermedad y carecen de dinero para cubrir sus necesidades médicas.

Anaí señaló que la tarjeta puede beneficiar a quienes no tienen recursos suficientes ni seguridad social para acudir al médico. Consideró que el servicio representará una ayuda para la población y reconoció el impulso de la presidenta Sheinbaum. En su caso, espera que también favorezca a su madre.

Juan Pablo Díaz, quien aseguró que obtuvo su credencial en junio y que su esposa también realizó el trámite, destacó la posibilidad de recibir atención médica ante una enfermedad o accidente. Asimismo, resaltó la expectativa de contar con fármacos gratuitos, sobre todo para quienes carecen de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social.

La estrategia fue anunciada por la Mandataria federal el 25 de agosto del 2026, cuando firmó el decreto para crear 12 mil 750 consultorios del Servicio Universal de Salud en 24 entidades, con una puesta en marcha gradual prevista a partir de enero del 2027. En Quintana Roo se proyectan 187 unidades en los 11 municipios: 81 con infraestructura estatal y 106 federal, de acuerdo con información del Gobierno del estado.

Durante la presentación, la Presidenta mencionó como ejemplo que un inmueble que requiera adecuaciones podría recibir 200 mil pesos, aunque esa cantidad no ha sido confirmada para las sedes de Cancún. Por ahora, la credencialización y la organización vecinal continúan mientras se espera conocer los montos asignados y las fechas de apertura de los nuevos espacios médicos.