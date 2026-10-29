Aseguran más de 47 kilos de droga en el AICM; detienen a 4 personas que pretendían enviarla a España y Corea del Sur

El Gabinete de Seguridad federal informó sobre la detención de cuatro personas y el aseguramiento de más de 47 kilogramos de cocaína y metanfetamina en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que pretendían ser trasladados a España y Corea del Sur.

A través de su cuenta de X, el organismo detalló que las capturas se realizaron en distintas acciones como resultado de labores de inteligencia, inspección y vigilancia dentro de las instalaciones aeroportuarias.

En los operativos participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y del Grupo Aeroportuario Marina, en coordinación con autoridades federales y de la Ciudad de México.

¿Cómo aseguraron más de 47 kilos de droga en el AICM?

El Gabinete de Seguridad explicó que las acciones de vigilancia permitieron identificar cargamentos de sustancias ilícitas que tenían como destino países de Europa y Asia.

Como resultado de las inspecciones, las autoridades aseguraron más de 47 kilos de cocaína y metanfetamina y detuvieron a cuatro personas presuntamente relacionadas con su traslado.

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En los operativos también participaron la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

El organismo no precisó en su publicación las cantidades correspondientes a cada droga ni la distribución de los cargamentos entre los dos destinos internacionales.

Gabinete de Seguridad refuerza vigilancia contra narcotráfico en el AICM

Las autoridades federales señalaron que los aseguramientos forman parte de las acciones para combatir el tráfico internacional de drogas mediante las operaciones aeroportuarias.

El Gabinete de Seguridad destacó que la coordinación entre instituciones permite fortalecer los controles de inspección y detectar posibles intentos de traslado de sustancias ilícitas fuera del país.

Como resultado de labores de inteligencia, inspección y vigilancia en el @AICM_mx, personal de @SEMAR_mx y @aeropuertos_GAM, en coordinación con @AduanasMx, @SSPCMexico, @FGRMexico y @SSC_CDMX, detuvo a cuatro personas en distintas acciones y aseguró más de 47 kilos de cocaína y metanfetamina que pretendían ser trasladados a España y Corea del Sur. Estos resultados fortalecen la vigilancia aeroportuaria, contribuyen a combatir el tráfico de drogas y permiten proteger la seguridad de las personas usuarias del AICM. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 29, 2026

Asimismo, indicó que estas intervenciones buscan proteger la seguridad de las personas que utilizan las instalaciones del AICM.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las identidades de las cuatro personas detenidas ni detalles sobre su situación jurídica. Tampoco precisaron si los aseguramientos se realizaron en equipaje de pasajeros, paquetería o mercancías de carga.

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