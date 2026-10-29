Reportan ataque armado y una persona lesionada en la Región 228 de Cancún

Durante la tarde de hoy jueves se reportó un hecho violento, en el cual una persona resultó lesionada por arma de fuego luego de ser atacada en la Región 228 de Cancún.

La información preliminar indica que la víctima aparentemente un hombre fue atacado por sujetos que se desplazaban en una motocicleta quien huyeron del lugar después de realizar varias detonaciones en su contra.

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El hecho ocurrió cerca de la avenida Niños Héroes en el cruce de la calle 80 con la calle 75 Norte, donde vecinos reportaron haber escuchado entre tres y cinco disparos y solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia y seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presentaba heridas de bala en el rostro, por lo que sería trasladada al Hospital General “Jesús Kumate Rodríguez” para recibir atención médica.

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Tras el reporte, elementos de seguridad acudieron al sitio y acordonaron la zona para preservar posibles indicios. Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención de los responsables ni se ha dado a conocer la identidad del lesionado.

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